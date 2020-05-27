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27.05.2020 - 12:31 |

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi.

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi
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TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi. TFF tarafından yapılan açıklama ve paylaşılan dökümanda "Süper Lig maçlarının deplasmanlı mı yoksa tek şehirde oynanıp oynanmayacağı konusunun" henüz belli olmadığı açıkladı

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nden; "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

- Tüm takımlar test yaptıracak.

- Testi pozitif çıkanlar tesislere alınmayacak.

- Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular ve karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak.

- Testi pozitif çıkanlar oynamayacak.

Maç öncesi uygulanacak kurallar;

- Seremonide tokalaşmak yok

- Takım fotoğrafı verilmeyecek

- Gol sevincinde kulübe bir araya gelmek yok

- Hakemlere en fazla 2 metre yaklaşılacak

- Yedek kulübesinde sosyal mesafe 1.5 metre

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolünü güncelledi

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolünü güncelledi

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolünü güncelledi

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolünü güncelledi

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