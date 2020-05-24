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24.05.2020 - 13:30 | | İSTANBUL, (DHA) -

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile toplantı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu ile 18 Süper Lig kulübünün takım doktorları video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile toplantı yaptı
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Toplantıda, UEFA'nın yaklaşımları ve 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' süreci hakkında doktorlara bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Futbol Federasyonu dün yapılan toplantıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı Sağlık Kurulu tarafından 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi."

TFF Sağlık Kurulu 30 Mayıs Cumartesi günü ise TFF 1'inci Lig kulüplerinin takım doktorlarıyla bir araya gelecek.

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile toplantı yaptı

 

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