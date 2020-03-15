15.03.2020 - 12:33 | | İSTANBUL (AA) -
TFF'den Cemil Usta için anma mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 17'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.