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15.03.2020 - 12:33 | | İSTANBUL (AA) -

TFF'den Cemil Usta için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

TFF'den Cemil Usta için anma mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 17'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

 

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