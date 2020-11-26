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26.11.2020 - 00:12 |

TFF'den Maradona için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF'den Maradona için taziye mesajı
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TFF'nin internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Arjantinli Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile şampiyonluk yaşayan Maradona, yeteneği ve gösterdiği performansla unutulmazlar arasında yer aldı. Maradona'nın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, Arjantin Futbol Federasyonu ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz. Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler, huzur içinde yat Maradona..." ifadeleri yer aldı.

TFFden Maradona için taziye mesajı

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