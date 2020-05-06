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06.05.2020 - 08:59 | | FANATİK

TFF'nin yol haritası belli oldu!

Türkiye’de hayat normalleşmeye doğru giderken futbol topu da sahalara dönüyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, liglerin yeniden başlaması için geri sayıma geçildi.

TFF'nin yol haritası belli oldu!
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Alışveriş merkezleri, restoran ve berberlerden sonra futbol da normale dönmeye hazırlanıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, virüsle mücadele önlemlerini anlattı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuz’un iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilirse sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir” dedi.

Özdemir saat 14.00’te açıklayacak

Görüşme sonrası TFF’nin Süper Lig ve 1. Lig’i 12 Haziran’da başlatma düşüncesini uygulamaya koyacağı öğrenildi. Normal fikstürde ve kulüplerin büyük kısmının istediği gibi deplasmanlı şekilde 26 Temmuz’da tamamlanacak maçlarda seyirci olmayacak. TFF Yönetimi’nin bugün saat 10.00’da değerlendirme yapacağı, saat 14.00’te başkan Nihat Özdemir’in ayrıntıları açıklayacağı bildirildi. Telekonferansla yapılacak toplantıda, Özdemir basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TFFnin yol haritası belli oldu

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