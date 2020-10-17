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HaberlerDiğer Haberleri The Bodrum Cup'da yelkenciler sağlıkçılar için buluşuyor
17.10.2020 - 07:00 |

The Bodrum Cup'da yelkenciler sağlıkçılar için buluşuyor

Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, 32. yılını sağlık kahramanlarına adıyor.

The Bodrum Cup'da yelkenciler sağlıkçılar için buluşuyor
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Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını Bodrum’da bir araya getiren Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, 32. yılını sağlık kahramanlarına adıyor.
Pandemi nedeniyle bu yıl yarışlar gerçekleşmeyecek ancak ‘American Hospital The Bodrum Cup-The Year of Heroes’ ismiyle düzenlenecek etkinlik kapsamında, 20 Ekim’de sağlık çalışanları için bir anma seyri yapılacak.
Bodrum Kalesi önünden salı günü 11.00’de STS Bodrum okul gemisinde 32 yılın şampiyonları, bu yılın kahramanlarıyla buluşacak.

The Bodrum Cupda yelkenciler sağlıkçılar için buluşuyor

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