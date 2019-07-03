Thomas Heurtaux'den ilginç paylaşım

MKE Ankaragücü'nden geçen sezon 4 maçta forma giyen ve lig genelinde sakat veya kadro dışı kaldığı için oynamayan Fransız futbolcu Thomas Heurtaux, doğum gününde sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fransız futbolcu, yaptığı paylaşımda Ankaragücü'nü etiketledi ve şu mesajı paylaştı:

"Doğumgünü dilekleriniz için teşekkürler, bana bir hediye vermek isterseniz 9 aylık ödenmemiş maaşımdan 1 ayı ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz..."