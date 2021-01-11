Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri THY Avrupa Ligi'nde zorlu sınavlar
11.01.2021 - 12:31 | | İSTANBUL (AA) -

THY Avrupa Ligi'nde zorlu sınavlar

Türk takımlarının maçlarına yarın çıkacağı ligin 19. haftasında, Anadolu Efes, Almanya'dan ALBA Berlin'i, Fenerbahçe Beko ise İspanya'dan TD Systems Baskonia'yı ağırlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde zorlu sınavlar
ABONE OL

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 19. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın ve 13 Ocak Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 9'da eşitlenen Anadolu Efes, yarın Almanya'nın ALBA Berlin takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

8 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın TD Systems Baskonia takımı konuk edecek. Mücadele, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - Barcelona (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - ALBA Berlin (Almanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - TD Systems Baskonia (İspanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Valencia (İspanya)

13 Ocak Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - Zenit (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

THY Avrupa Liginde zorlu sınavlar

 

 

Mauricio Pochettino, PSG ile ilk galibiyetini aldı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Çaykur Rizespor, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararından memnun
    Çaykur Rizespor, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararından memnun
  2. Arteta'dan Mesut Özil açıklaması
    Arteta'dan Mesut Özil açıklaması
  3. Kritik viraj! Erzurumspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
    Kritik viraj! Erzurumspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
  4. Neslihan Yiğit Türkiye'yi temsil edecek
    Neslihan Yiğit Türkiye'yi temsil edecek
  5. Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor
    Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

THY Avrupa Ligi'nde zorlu sınavlar

THY Avrupa Ligi'nde zorlu sınavlar

Şok sözler! "Ben olsam Sumudica'yı otobüse bindirmezdim"

Şok sözler! "Ben olsam Sumudica'yı otobüse bindirmezdim"

BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet