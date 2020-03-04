Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı
04.03.2020 - 10:47 | | İHA

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 28. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile Fenerbehçe Beko ise Rusya deplasmanda Khimki Moskova ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 27. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacakken, 28. hafta heyecanı da yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Zenit, Zalgiris Kaunas'u konuk edecek. Bu hafta lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Rusya'da Khimki Moskova ile mücadele edecek.

THY Euroleague'de 28. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Zalgiris Kaunas
22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova
23.00 Real Madrid - Asvel Lyon-Villeurbanne
23.00 Valencia Basket - AX Armani Exchange Milano

6 Mart Cuma

20.00 Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos
21.00 Kızılyıldız - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 FC Barcelona - Bayern Münih
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rytas: 83 - Galatasaray Doğa Sigorta: 75

THY Euroleaguede 28. hafta heyecanı

Victor Wanyama, Montreal Impact'e transfer oldu!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu

Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu

Hakan Canan Can: Transfer taksitlerini ödeyemiyoruz

Hakan Canan Can: Transfer taksitlerini ödeyemiyoruz

Wanyama'dan sürpriz transfer! Galatasaray...

Wanyama'dan sürpriz transfer! Galatasaray...

Galatasaray'da yönetimi düşündüren 300 milyonluk dev problem

Galatasaray'da yönetimi düşündüren 300 milyonluk dev problem

Sıradaki Haber