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04.12.2020 - 13:35 | | ANKARA (AA) -

Tokyo 2020'nin ertelenmesinin maliyeti 2,8 milyar doları bulacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, organizatörlere 2,8 milyar dolar zarar ettirecek.

Tokyo 2020'nin ertelenmesinin maliyeti 2,8 milyar doları bulacak
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Tokyo Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle oyunların bir yıl ertelenerek 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesinin, ekonomik yönden önemli bir maliyete yol açtığı belirtildi.

Yapılan hesaplamalara göre, oyunların ertelenmesinin maliyeti, 2,8 milyar doları bulacak. Bu zararın 1,15 milyar dolarlık kısmını Tokyo Metropol Hükümeti, 991 milyon dolarını Tokyo Olimpiyat Komitesi, 682 milyon dolarını ise hükümet ödeyecek.

Tokyo 2020nin ertelenmesinin maliyeti 2,8 milyar doları bulacak

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