Tokyo Olimpiyatlarının yeni bütçesi 1,64 trilyon yen

Kyodo ajansının haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir yıl ertelenen Tokyo 2020 için 5. bütçe açıklandı.

Erteleme öncesi açıklanan 1,35 trilyon yen (13 milyar dolar) bütçenin, 294 milyar yen (2,8 milyar dolar) artırılarak toplam 1,64 trilyon yene (15,8 milyar dolar) yükseltildi.

Yeni bütçe pastasında, en büyük dilimi 721 milyar yen (6,96 milyar dolar) ile organizasyon komitesi karşılayacak. Pastanın 702 milyar yenlik (6,78 milyar dolar) dilimini Tokyo Metropol Valiliği ve 221 milyar yenlik (2,13 milyar dolar) dilimini ulusal hükümet finanse edecek.

Yeni bütçede büyük masraf kalemlerini, sporcu yerleşkeleri ve turnuva noktalarının bakımı ve korunması, müsabaka ekipmanlarının depolanması ile Kovid-19 ile mücadele oluşturuyor.

Kovid-19 ile mücadeleye 96 milyar yen (928 milyon dolar) tahsis edilecek. Bu masraf kalemi, virüse yakalanan sporcuların geçici tedavilerinin yapılacağı sporcu yerleşkelerinden virüsün sızmasını engelleyecek negatif basınç izolasyon odalarının kurulmasını kapsayacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise başkent Tokyo’da aşırı sıcak döneme rast gelen maraton ve uzun mesafeli yürüme yarışlarını, Hokkaido eyaletindeki Sapporo kentine taşınmasını kapsayan 20 milyar yenlik (193 milyon dolar) dilimi karşılayacak.

Maliyet düşürücü önlemlere rağmen, artan işçilik maliyetleri sebebiyle açılış ve kapanış seremoni faaliyet bütçesinin 3,5 milyar yen (33,8 milyon dolar) artırılarak 16,5 milyar yene (159,3 milyon dolar) çıkarıldığı kaydedildi.

Kyodo ajansının komite kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, masraf pastasının büyümesinin altında, turnuva yerleşkelerinden geçici olarak sökülen prefabrik ünitelerin yeniden kurulması, sporcu yerleşkesinin bakımı ile müsabaka ekipmanlarının depolanması maliyetlerinin artması yatıyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.