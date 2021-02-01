Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşması, adına yakışır bir mücadeleye sahne oldu. İlk faulun 27. dakikada yapıldığı, tempolu, Premier League’den esintiler sunan, pozisyon zenginliği bakımından oldukça zengin bir maç izledik.

Orta sahaların esamelerinin okunmadığı karşılaşmada öne geçen Beşiktaş, bu avantajını kullanamadı. Siyah- beyazlıların en büyük handikapları, rakip ceza sahası civarında kaptırılan toplar ve sonlandırılamayan ataklardı. Trabzonspor, bu toplarda hızlı çıkışlarla tehlikeler yarattı. Nitekim bordo- mavililerin beraberlik golleri de böyle bir pozisyonun sonucunda geldi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Beşiktaş’tı. Ancak siyah- beyazlılar, dakikalar ilerledikçe bu üstünlüklerini kaybettiler. Beşiktaş, özellikle orta sahada zayıf kaldı. Hücum hattında da özellikle Ghezzal, beklenen performansının gerisinde bir görüntü sergiledi. Bu anlamda Sergen Yalçın’ın oyuncu değişikliklerini daha erken yapması, skor olarak geriye düşmeyi beklememesi gerekirdi. Nitekim Beşiktaş değişiklikler sonrasında ileride biraz daha efektif bir hal aldı. Özellikle N’Koudou, siyah- beyazlıların hücum hattına hareketlilik getirdi ve birkaç defa da rakip kaleyi yokladı. Bununla beraber pek çok topu da çok fazla oynadığı için öldürdü.

Ljajic değişikliğinden beklediği verimi alamayan Beşiktaş, bir darbe de Dorukhan’ın atılmasıyla yedi. Buna rağmen rakip kalede pozisyonlar bulan siyah- beyazlılar, Trabzonspor kalecisi Uğurcan’ı aşamadılar ve dokuz maç sonra mağlup oldular.

Uğurcan, gerçekten de çok iyi bir maç çıkarttı ve tartışmasız bir şekilde maçın adamı olmayı hak etti. Esasen genç kaleci çok büyük bir yeteneğe sahip. Bu arada Beşiktaş kalecisi Ersin de iyi bir performans sergiledi. Özellikle henüz 16. dakikada Baker’la karşı karşıya kaldığı pozisyondaki kurtarışı muhteşemdi.

Takım olarak iyi bir görüntü sergileyen Trabzonspor’da maça damga vuran diğer isimler de Nwakaeme ve Ekuban’dı. Bu iki futbolcu özellikle bir arada oynadıklarında Trabzonspor daha başka bir çehre kazanıyor. Nitekim Beşiktaş karşısında da fark yaratmayı başardılar. Özellikle Nwakaeme, bordo- mavililerin her iki golünde de başroldeydi. İkinci golde rakiplerinden dar alanda sıyrılışı muhteşemdi. Tabii bu gole adını yazdıran Vitor Hugo’yu da es geçmeyelim. Yaptığı gol vuruşu gerçekten güzeldi. Maç performansı da genel olarak iyiydi.

Bunun dışında Djaniny’in de iyi bir maç çıkarttığını belirtmeden geçmeyelim.

Beşiktaş bu karşılaşmadan özellikle orta alan savunması konusunda gereken dersleri çıkartmalı. Trabzonspor ise çok önemli bir galibiyet aldı. Kaybetselerdi üst tarafla araları açılacaktı. Ancak bu galibiyetten sonra yukarılara daha umutlu bir şekilde bakabilecekler.

Bu sezon dinlenmek yok. Şimdi gözler, Salı günü başlayacak hafta içi mesaisine çevrildi. Hafta sonunda da Fenerbahçe - Galatasaray derbisi var. Bu sürecin puan sıralamasını nasıl etkileyeceğini hep beraber göreceğiz.