Oldukça elverişsiz hava şartları ve son derece kötü bir zeminde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçını teknik ve taktik açıdan değerlendirmek çok doğru olmaz. Böyle zor şartlarda daha çok mücadele ön plana çıkar. Nitekim bu karşılaşmada da böyle oldu.

Fatih Terim, gerek yoğun maç trafiğinden dolayı bazı oyuncuların yorgun olmaları gerekse de hava ve saha koşulları nedeniyle rotasyonlu bir kadroyla çıktı Kasımpaşa karşısına. Maçın başlamasıyla birlikte zor koşullara rağmen oyunu rakip sahaya yıkan sarı- kırmızılılar, ilk yarıyı hem oyun hem de skor olarak önde kapattılar.

Gerçekten de Galatasaraylı futbolcular, bu devrede inanılmaz bir mücadele örneği sergilediler. Hatta bu yarı, bir anlamda sarı- kırmızılı futbolcularla Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul arasında geçti. Galatasaray’da hücumda Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed, defansta ise Marcao ön plana çıktılar.

Galatasaray, ikinci yarıda doğal olarak yorgunluğun etkilerini hissetti ve bu nedenle de oyun anlamında geriledi. Nitekim bu bölümde beraberlik golünü kalesinde gördü. Ancak pes etmeyen sarı- kırmızılılar, 89. dakikada Mostafa Mohamed’in penaltıdan attığı golle üç puana ulaşmayı başardılar.

İki takımın oyuncularını da böylesine zor koşullarda sergiledikleri mücadele nedeniyle kutlamak gerekiyor. Gerçekten de futbolcular, birbirlerinden çok saha şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldılar.

Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul, ilk yarıda kalesini ablukaya alan ve sağdan soldan şut yağmuruna tutan Galatasaraylı futbolculara karşı mükemmel bir performans gösterdi. Galatasaray kalecisi Muslera ise bu sezon ilk kez hatalı gol yedi. Ancak kimsenin Muslera’yı eleştireceğini düşünmüyorum. Çünkü Uruguaylı kaleci bırakın geçmiş yılları, bu sezon sakatlıktan döndükten sonraki süreçte bile Galatasaray’ı bir çok maçta kurtaran isim oldu.

Mostafa Mohamed, gerçekten de tank gibi. Böylesine zor şartlara alışık olmamasına rağmen sahada ayakta kalmayı başardı. Galatasaray’ın ilk golünde vurduğu kafa o kadar sertti ki, kaleci Ertuğrul zorlukla kesebildi. Nitekim onun kestiği topu da Kerem ağlarla buluşturdu. Mostafa Mohamed, penaltı vuruşunda gücünü bir kez daha gösterdi. Bu transferi gerçekleştirenleri bir kere daha tebrik etmek gerekiyor. Şu ana kadar oynadığı maçlarda boşu yok. Bunun dışında oyun olarak da çok başarılı. Mostafa Mohamed, Galatasaray’a büyük güç kattı.

Genç Kerem Aktürkoğlu, böylesine zor şartlarda ilk kez ilk on birde başlama şansı yakaladı. Bu şansı da fazlasıyla değerlendirdi. Genç futbolcu, çok iyi mücadele etti ve bir de gole imza attı. Ancak skor 1-1 iken kendi ceza sahasında Kasımpaşalı Varga’ya net bir penaltı yaptı. Fakat bu penaltı verilmedi. Kerem, bu tür hatalarından gerekli dersleri de çıkartarak kendisini geliştirmeli. Kerem’in ileride çok daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum.

Fatih Terim’in ağır saha koşullarını da dikkate alarak forma verdiği Luyindama, teknik direktörünü utandırmadı. Marcao ise mükemmel bir mücadele sergiledi. Linnes, özellikle ilk yarıda rakip sahada çok çalıştı. Babel, böylesine ağır sahalarda çok önemli olan bir şeyi yaparak ileride top tuttu ve şut denemelerinde bulundu. Yeni transfer Gedson Fernandes de iyi mücadele etti.

Sarı- kırmızılıların ikinci yarıda yorgunluk yaşamaları, yukarıda da belirttiğim gibi doğaldı. Yenilen beraberlik golü, oyuncuların mental açıdan da düşmelerine neden oldu. Fatih Terim, belki oyuncu değişikliklerini daha erken yapabilirdi.

Fatih Terim’in, bu değişikliklerde Emre Akbaba’dan beklediği verimi alabildiğini düşünmüyorum. Ancak Onyekuru, hızıyla yine etkili olmayı başardı ve takımının penaltı kazanmasına neden oldu. Bu arada Galatasaray, bu penaltı pozisyonu öncesinde kendi yarı sahası civarından pek çok duran top kazandı ve Ömer Bayram hepsini çok kötü kullandı. Penaltı pozisyonu öncesindeki serbest vuruşu ise Etobo kullandı ve çok daha etkili oldu. Bunun da sarı- kırmızılılar adına önümüzdeki maçlar açısından dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

Galatasaray, bu sonuçla galibiyet serisini altı maça çıkartmış oldu. Ancak Kasımpaşa maçının, sarı- kırmızılılar açısından daha farklı bir anlamı var. Böylesine zor şartlarda kazanılan üç puanlar, şampiyonluk yolunda köşe taşı niteliği taşıyorlar. Galatasaray’ın bu sezon Yeni Malatyaspor maçının ardından ikinci köşe taşı niteliğindeki bu karşılaşmayı da hasarsız atlattığı düşünülürse, çamurdan çıkartılan bu üç puanın önemi kendisini daha net olarak gösterir.