Galatasaray, geçen haftaki Kayserispor maçının neredeyse birebir aynısını yaşadı Rize deplasmanında. Rakip kaleyi ablukaya alıp maçı tek kaleye çeviren bir Galatasaray, bu ataklara set çeken bir kaleci, sayısız pozisyona rağmen yine penaltıdan gelen üstünlük golü ve çok kötü oynayan bir rakip.

Gelgelelim Galatasaray, geçen haftaki trajik senaryoyu bu sefer yaşamadı. Bunun temel nedeni de Fatih Terim’den sahadaki oyunculara kadar herkesin doğruları yapmasıydı. Nitekim bu doğrular sarı- kırmızılıları farka taşıdı.

Öncelikle Fatih Terim’den başlayalım. Tecrübeli teknik adamın, yedi hatta Muslera ile birlikte sekiz eksikle Rize’ye gelen ve geçen hafta oldukça trajik bir kayıp yaşayan takımını bu maça iyi motive ettiğini söylemeliyiz. Ayrıca Kayseri maçından dersler çıkartıldığı da belli oluyordu. Takımın defanstaki duruşu, Taylan’ın daha fazla aktif rol alması, Diagne’nin ileride sabit durmayı bırakıp hareketlenmesi gibi şeyler bunun en bariz örnekleriydi. Öte yandan Fatih Terim, geçen haftanın aksine Çaykur Rizespor karşısında oyuncu değişiklikleri için acele etmedi ve oyun sistemini de bozmadı.

Gelelim oyunculara. Sarı- kırmızılı futbolcuların çoğu her ne kadar geçen hafta da başarılı bir futbol sergilemiş olsalar da Rizespor karşısında daha pozitif bir görüntüdeydiler. Örneğin geçen haftaki Kayseri maçının eleştirilen isimleri arasında yer alan Oğulcan, Rizespor karşısında daha gayretli ve daha başarılı bir performans ortaya koydu. Taylan adeta bir maestro gibi takımının ataklarını orta sahadan yönetti ve güzel futbolunu jeneriklik bir golle süsledi. Orta sahada ona eşlik eden Feghouli alkışı hak etti. Diagne, yukarıda da belirttiğim gibi stoperlerin kucağında sabit durmak yerine hareketli bir oyun ortaya koydu. Böyle olunca da rakip stoperler için kolay kontrol edilen bir santrafor olmaktan çıktı ve onların dengesini bozdu. Ayrıca arkadaşlarına da boş alanlar yarattı. Yaptığı hat- trick ise hem ona hem de Galatasaray’a ilaç oldu. Diagne’nin moral ve kendine güven açısından böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Cim Bom’un da böyle bir Diagne’ye. Ancak yine de golcü futbolcunun çok eksikleri var. Son vuruşları hâlâ çok kötü. Rize maçında da uygun pozisyonları çok kötü vuruşlarla harcadı. Attığı penaltı golündeki vuruşu kötüydü. Keza ikinci goldeki vuruşu da iyi değildi. Ama bu gol, hazırlanış açısından tek kelimeyle şahaneydi.

Kısaca Diagne’nin daha fazla çalışması gerekiyor. Özellikle son vuruşlarını geliştirmeli.

Sol kanadı mekik gibi dokuyan Emre Taşdemir’i de unutmamak gerekiyor. Son bölümde oyuna giren Sekidika’yı da beğendim. Ama Donk’a özellikle değinmek istiyorum. Gerçekten çok yönlü bir futbolcu. Hangi mevkide görev verilse oynuyor. Rize karşısında da stoperde hem defansif anlamda hem de geriden oyun kurma anlamında çok başarılıydı. Donk gerçekten Galatasaray için bir şans. Tabii Tudor zamanında gözden çıkartılan ve taraftarlar tarafından da istenmeyen adam ilan edilen Donk’un Fatih Terim’in dokunuşuyla bugünkü durumuna geldiğini de unutmamak gerekiyor.

Sonuç olarak Galatasaray, Rize deplasmanında iyi futbolla dört gollü bir galibiyet aldı. Şimdi soru şu: ‘’ Sakatlar ve karantinadakiler döndüklerinde Fatih Terim formayı kimlere verecek? ‘’