Öncelikle Fenerbahçe karşısında haklı bir galibiyet alan Ankaragücü’nü tebrik ediyorum. Ankara’nın sarı- lacivertli ekibi yeni kurulan bir takım olmasına rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledi. Takıma Mustafa Reşit Akçay’ın elinin değmesi de başarıya giden yolda kendisini gösteren bir etken oldu. Nitekim son iki haftada kazanılan altı puan bunun göstergesi.

Elbette başkent temsilcisinin eksikleri var. Yeni bir takım olmalarından dolayı uyum sorunu yaşıyorlar. Buna rağmen mücadeleleri, hırsları, azimleri ve kazanma istekleriyle Fenerbahçe karşısında üç puana ulaşmayı başardılar.

Fenerbahçe içinse benzer şeyleri söylemek zor. Ersun Yanal’ın ekibi iyi oynamıyor. İstanbul’un sarı- lacivertlileri son üç haftada sadece bir puan alabildiler. Oysa 25 Ocak’ta güzel bir futbolla kazanılan Medipol Başakşehir maçı sonrasında umutlar oldukça yeşermişti. Ancak sarı- lacivertlilerdeki problemlerin yarattığı bir başka sonuç da istikrarsızlık. Nitekim Fenerbahçe, seyircisiyle bütünleşerek kazandığı Başakşehir maçının ardından, ki o maçta Okan Buruk’un da ciddi hataları vardı, oyun ve skor anlamında ortaya çok fazla bir şey koyamadı. Ankaragücü maçı da bunun son örneği oldu.

Elbette burada gözler ister istemez Ersun Yanal’a yöneliyor. Oyun anlamındaki bir takım sorunların ve formsuzluğun nedeni kendisi olduğu gibi esasında en başta bizzat kendisi çok formsuz. Ankaragücü karşısındaki tercihleri de bunun bir göstergesi.

Hafta içerisinde kupa maçında oynayan Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü karşısında ikinci yarıda da olsa forma giyemez miydi? Ankaragücü ilk yarıda Dirar’ın bek olarak görev yaptığı sol kanadı yolgeçen hanına çevirdi. Tabii hem sezon başında hem de ligin devre arasında bir sol bek transferi yapıl(a)maması da ayrı bir problem.

Hasan Ali’yi doksan dakika yanında oturtan, Ferdi yerine kanatta başarılı olamadığı defalarca ispatlanmış Deniz Türüç’ü ilk on birde sahaya süren ve ilk yarıda hiçbir varlık gösterememesine rağmen Deniz’i değil de elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışan Tolga Ciğerci’yi oyundan çıkartan Ersun Yanal’ın ikinci yarıda yaptığı her değişiklikte birçok oyuncunun yerleri değişti. Örneğin Dirar, sol bekte başlayıp ikinci yarının başında sağ önde görev aldığı karşılaşmayı sağ bekte tamamladı. Elbette futbolcuların oyun içerisinde bu kadar çok yer değiştirmeleri, Kruse örneğinde olduğu gibi onların performanslarını da olumsuz etkiledi. Tabii her değişiklikte daha çok gerileyen takım oyunu da işin bir başka boyutu.

Sonuç olarak oyun anlamında pek çok sorun yaşan Fenerbahçe, Ankaragücü yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır bir yenilgi aldı. Bu nedenle sarı- lacivertliler için haftaya oynanacak Galatasaray derbisi daha fazla önem kazandı. Lakin Galatasaray derbisi kazanılsa bile ilerisi için tek başına bir şey ifade etmiyor. Sarı- lacivertlilerin sürekliliğe ihtiyaçları var. Yani istikrarlı bir oyuna ve seri galibiyetlere. Ancak bu futbolla bunu sağlamak çok zor görünüyor.

