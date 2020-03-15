Ligde 25 Ocak’taki Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından maç kazanamayan Fenerbahçe, bu seriyi Konyaspor karşısında da sürdürdü. Üstelik sarı- lacivertliler, dokuz kişi kalan rakipleri karşısında hiçbir varlık gösteremediler.

Rakibini genellikle kendi sahasında karşılayan, orta sahada Fenerbahçeli futbolculara yakın savunma yapan, Muriqi’yi stoperler tarafından sıkı markaja alan ve özellikle sağdan Skubic ile etkili çıkışlar yapan Konyaspor; yarattığı üçüncü tehlikede golü buldu.

Fenerbahçe ise hiç efektif olamadığı ilk yarının ardından ikinci yarıda biraz kıpırdansa da tam anlamıyla bir etkinlik göstermedi. Sarı- lacivertliler, Konyaspor’un dokuz kişi kalmasından sonra şuursuz ataklar gerçekleştirdiler. Ancak bunlar gole dönüşemedi ve Fenerbahçe galibiyet hasretini yedi haftaya çıkarttı.

Fenerbahçe açısından işler gerçekten hiç iyi gitmiyor. Sarı- lacivertliler, kelimenin tam anlamıyla eriyorlar. Elbette geçen sezonun ardından bu sezonun da hüsrana dönüşmesindeki en büyük sorumluluk yönetime ait. Büyük ümitlerle işbaşına gelen Ali Koç ve yönetimi tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattılar. Yukarıdan başlayan ve tüm katmanlara sirayet eden hatalar zinciri, takımın bugünlere gelmesine neden oldu.

Nitekim bu maçta da gördüğümüz gibi, teknik yönetim başta olmak üzere isimler değişse de hatalar ve yanlışlar değişmiyor. Orta sahada yaratıcı oyuncuya ihtiyaç duyulmasına rağmen Gustavo’nun stoperde oynatılıp Falette’nin kulübede oturtulması ve Ferdi Kadıoğlu’nun 83. dakikada oyuna dahil edilmesi gibi.

Diğer taraftan futbolculardaki mental yorgunluk ve bitmişlik, onları fiziki açıdan da olumsuz etkiliyor. Bunun sonucu olarak da sahada ne yaptığını bilmeyen, şuursuz, amaçsız ve fiziki yapı da dahil olmak üzere her açıdan yetersiz bir oyuncu topluluğu çıkıyor karşımıza.

Fenerbahçe gibi bir kulübün içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulması ise yine Ali Koç’un alacağı kararlara bağlı. Ali Koç ve yönetiminin, Comolli’nin aksine işi ve Türkiye’yi bilen profesyonellerle birlikte şimdiden önümüzdeki yılın çalışmalarına başlaması gerekiyor. Bu çalışmanın sonucunda getirilecek doğru bir teknik direktör ve eldeki ekonomik imkanları en doğru ve etkili bir şekilde kullanarak yapılacak kadro dizaynı Fenerbahçe’yi kurtaracak yegane yoldur. Milyonlarca Fenerbahçelinin Ali Koç ve yönetiminden beklediği de budur!

Gelelim maçın kazanına. Konyaspor gerçekten çok iyi bir mücadele örneği sergiledi. Yeşil- beyazlılar oyun planlarına sadık kaldılar ve Fenerbahçe kalesinde etkili oldular. Nitekim rakip kaleyi üçüncü yoklamalarında golü bulan Konyasporlu futbolcular, dokuz kişi kaldıktan sonra da etkili mücadelelerini sürdürdüler ve çok iyi direndiler. Kısacası yeşil- beyazlılar galibiyeti hak ettiler.

Son olarak, seyircisiz maç elbette bir önlemdir. Ancak Avrupa’da olduğu gibi bizim liglerimize bir süre ara verilmesinin daha doğru bir karar olacağını düşünüyor ve önümüzdeki hafta bu yönde bir karar alınacağını umuyorum.

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