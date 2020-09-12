Herhalde tam hazır olmadıklarından dolayı yeni transferlerden sadece üçünü ilk on birde başlattı Erol Bulut. Eskiler ağırlıklı olunca da eski Fenerbahçe’den izler sundu sarı- lacivertliler. Bu nedenle özellikle ilk yarının ilk bölümünde pek etkili olamadı Fenerbahçeli futbolcular. Nitekim ilk yarıda yakaladıkları en ciddi fırsat olan penaltıyı kullanmak da Caner’e kaldı! Oysa Gustavo tercihi de düşünülebilirdi.

Gelgelelim sahadakilerin aksine kulübesi oldukça zengindi sarı- lacivertlilerin. Nitekim Ferdi, mücadeleyi kolayca bırakıp gole neden olunca hemen kenarda buluverdi kendisini. Esasen Ferdi de dahil olmak üzere bu maçta forma giyen eskilerin, kulübedekileri görünce akıllarını iyice başlarına almaları gerekiyor. Aksi takdirde formayı zor görürler.

Erol Bulut, Ozan Tufan’ın yanında yenileri sahaya sürdükçe oyunda da hâkim oldu Fenerbahçe. Ancak Ozan Tufan oyuna alınırken Tolga Ciğerci değil de Deniz Türüç’ün çıkartılması bence pek doğru değildi.

Yeniler tam hazır oldukça Çaykur Rizespor maçında oynayan pek çok ‘’eski‘’nin yerini alacaklardır. Örneğin bu stoperlerin devam etmeleri çok zor. Frey desen aynı şekilde. O nedenle Rize maçındaki Fenerbahçe’den gelecek adına tam bir çıkarım yapmak çok doğru olmaz. Kesin olan ise yukarıda da belirttiğim gibi bu ilk on birin zamanla değişeceği.