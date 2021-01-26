Mesut Özil transferiyle gündem oluşturan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında oynadığı futbolla göz doldurdu. Sarı- lacivertlilerin etkili ve hızlı oyunlarına rağmen ilk yarının tek farkla bitmesi, futbol adına bir tezat oluşturdu. Ancak ikinci yarıda etkili ve hızlı futbolunu daha da geliştiren Fenerbahçe, maçı farka götürmesini bildi. Her ne kadar Kayserispor’un etkisiz futbolu ve çok fazla açık alan bırakması da oyunda ve skorda etkili olmuş olsa da Fenerbahçe’nin güzel futbolunu ve farklı galibiyetini tek başına buna dayandıramayız. Sarı- lacivertliler, gerçekten de oldukça başarılı ve üretken bir futbol ortaya koydular ve hak ettikleri farklı galibiyete ulaştılar.

Sarı- lacivertliler takım olarak başarılı bir görüntü sergileseler de Pelkas’ı ayrı tutuyorum. Kaliteli bir futbolcu olan Pelkas, bu maçta da klasını konuşturdu. Hem oynadı hem de arkadaşlarını oynattı. Özellikle Thiam ve Samatta ile yaptığı ittifaklar çok etkili oldu ve Sarı Kanarya’ya iki gol kazandırdı. Esasen Pelkas, Thiam ve Samatta’yı da olumlu etkiliyor. Nitekim onlar da Kayserispor karşısında oldukça etkili bir futbol ortaya koydular ve güzel goller attılar. Bu arada ilk golde Caner Erkin’in, ikinci golde de Attila Szalai’nin pozisyonların başlangıcında olduklarını unutmayalım. Pelkas, kendisi de üç kez denedi ama gole ulaşmayı başaramadı. Fenerbahçe, böyle bir futbolcuya sahip olduğu için çok şanslı. Bence Pelkas, bu sezonun en başarılı transferlerinin başında geliyor.

Valencia’nın performansı, Thiam ve Samatta’nın biraz gerisinde. Eğer o da Thiam ve Samatta ile aynı seviyeye gelirse Fenerbahçe’nin hücum hattı daha da etkili bir hüviyete sahip olur.

Gustavo ve Ozan Tufan orta sahada harika bir maç çıkarttılar. Ozan Tufan’ın takıma dönüşü kendisini net olarak hissettirdi.

Yeni transfer Attila Szalai’nin performansı merak ediliyordu. Esasen kendisini Macaristan Milli Takımı’ndan tanıyoruz. Bence gayet başarılı ve yerinde bir transfer. Her ne kadar bu karşılaşmada kendisini zorlayacak bir pozisyon yaşamasa da kademeleri, müdahaleleri ve aldığı doğru pozisyonlarla olumlu bir izlenim bıraktı. Bunun dışında topla çıkışı, ayağa yaptığı kısa ve uzun paslarla da göz doldurdu. Şu an için Serdar Aziz ile de iyi bir tandem oluşturduğunu düşünüyorum. Tabii daha sert maçları da görmek gerekir.

Fenerbahçe, iyi ve geniş bir kadroya sahip. Düşünün, Kayserispor karşılaşmasına Sosa, Mert Hakan Yandaş, Cisse ve Novak gibi isimler kulübede başladılar. Nitekim üçüncü golü de maça yedek başlayıp oyuna sonradan giren isimler hazırlayıp attılar. Sosa, Ademi ve Cisse ittifakı sarı- lacivertlilere üçüncü golü getirdi.

Şimdi bu kadroya bir de Mesut Özil dahil olacak. Gerçekten de sarı- lacivertiler çok kaliteli bir kadroya sahipler ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumundalar. Bakalım bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçecekmiş izlenimi veren şampiyonluk yarışı, kimin zaferiyle sonuçlanacak?