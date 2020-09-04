Daha önceki yazılarımda Galatasaray’ın Belhanda ve Feghouli gibi oyuncuları gönderip yerlerine yeni transferler yapması gerektiğini, sarı- kırmızılı taraftarların da yaz dönemi için transfer beklentisinde olduklarını ancak ekonomik şartların bu transferleri zorlaştırabileceğini, üstelik yukarıda adı geçen futbolcuların çok sağlam kontratlara sahip olduklarını ve bu oyuncuları göndermenin de çok kolay olamayacağını yazmıştım.

Geldiğimiz noktada sarı- kırmızılılarda işlerin tam da bu yönde geliştiğini söyleyebiliriz. Bir de yukarıdaki oyunculara Babel eklendi!

Bununla birlikte Galatasaray’ın özellikle ön tarafa iyi transferler yaptığını belirtmek gerekiyor. Diğer taraftan Feghouli’nin iyi durumda olduğu yönünde bildirimler geliyor. Ayrıca Diagne’den gelen haberler de çok olumlu yönde. Bu pozitif haberleri Falcao ve Arda gibi isimlerle devam ettirebiliriz.

Ancak bütün bu olumlu gelişmelere rağmen sarı- kırmızılılardaki orta saha sorunu çözülemedi. Emareler, Seri’nin bu sezon da Galatasaray forması giymeye yakın olduğu şeklinde. Esasen Seri, Lemina’sız dönemde orta sahada çok daha fazla katkı sağladı. Bu anlamda bu sezon da takıma kazandırılırsa başarılı bir iş yapılmış olur.

Gelgelelim Galatasaray’ın bir değil iki orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Kısacası, sarı- kırmızılıların an itibariyle ciddi bir orta saha sorunları var. Gönderilmesi konuşulan Belhanda’nın şu anda orta sahada banko oyuncu durumunda olması, durumun vehametini gözler önüne seriyor.

Elbette burada ister istemez Dursun Özbek ve yaptığı kontratlar geliyor insanın aklına. Doğal olarak Belhanda da öyle bir kontratı bırakıp gitmek istemiyor. Çünkü bu paraları başka bir yerde kazanamaz.

Peki Belhanda bu paraların karşılığını tam olarak verebildi mi? Elbette hayır! Faslı futbolcu, sarı- kırmızılı taraftarlar için istenmeyen adam durumunda. Gelgelelim Belhanda’nın elinde kapı gibi kontrat var!

Kulüplerimiz ekonomik anlamda zor durumdalar. Pandemi, bu sorunları daha da arttırdı. Galatasaray da benzer sıkıntılar yaşıyor. Orta saha transferinin gecikmesi de bu yüzden. Mustafa Cengiz yönetimi özellikle ekonomik anlamda çok başarılı işler yaptı. Ancak var olan sorunlar kısa sürede çözülemiyor. Salgın da işin cabası oldu.

Bakalım gelecek günler bizlere neler gösterecek?