Yeni Malatyaspor maçının Galatasaray açısından kolay geçmeyeceği henüz 17. saniyede Seri’nin kaptırdığı topta Gökhan Töre’nin vuruşuyla yaşanan tehlikeden belli oldu. Bu zor şutu çıkartan ve maç boyunca hep doğru zamanda doğru yerde olan Muslera, bir anlamda Galatasaray’ı oyunda tutan isim oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Sivasspor’un kaybettiği haftada Galatasaray’ın kazanıp haftaya Kadıköy’e 42 puanla gitme zorunluluğu duyması, sarı- kırmızılıların gerginleşmelerine neden oldu. Nitekim maç boyunca bunu net olarak hissettik. Yeni Malatyaspor’un sert futbolu ve son haftalardaki durumları nedeniyle onların da gergin olmaları ve bunu sahaya yansıtmaları oyundaki gerilimi iyice yükseltti.

Gergin maçın ilk bölümlerinde Galatasaray istediklerini sahaya yansıtamadı. Fatih Terim, Mariano’nun cezası nedeniyle oynamadığı karşılaşmada Linnes’i de Fenerbahçe derbisini düşünerek riske atmak istemedi ve formayı Şener’e verdi. Ancak Şener ne savunmada ne de hücumda etkili olabildi. Nitekim ikinci yarının başında da yerini Linnes’e bıraktı.

Terim, solda açıkta ise maç eksiğini gidermesini istediği Onyekuru’yu görevlendirdi. Elbette Onyekuru’nun bu maçta geniş alan bulacağını düşünmesi de etkili oldu. Nitekim Nijeryalı futbolcu özellikle ikinci yarıda bu alanları buldu ama bunları değerlendiremedi.

Ömer Bayram’ın sol bek oynaması bir risk. Ama mevcut kadro yapısı kimi zaman bunu zorunlu kılıyor. Gelgelelim Ömer Bayram çok kötü bir performans sergilemedi ve elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştı.

37. dakikadan sonra rakip kalede ciddi anlamda tehlikeli olmaya başlayan Galatasaray, ilk yarının sonunda penaltı ile öne geçmeyi başardı. Lakin sarı- kırmızılılar ikinci yarıda farkı arttıracak golü bulup rahatlayamadıkları gibi özellikle bu devrenin ortalarından itibaren büyük sıkıntılar yaşadılar. Çünkü Yeni Malatyaspor orta sahayı çok rahat geçti ve kolay bir şekilde sarı- kırmızılıların ceza sahası çevresine geldi.

Elbette Galatasaray’ın maçın son bölümünde bu sıkıntıları yaşamasındaki en önemli etkenlerden biri de hafta içerisinde Alanyaspor ile oynanan kupa maçında harcanan yoğun efordu. Bu durum ister istemez Galatasaraylı futbolcuların fiziki olarak düşmelerine neden oldu.

Yine de Galatasaray büyük takım refleksini gösterdi ve zorlandığı maçı penaltı golüyle 1-0 da olsa kazanmayı başardı.

Golü atan Adem Büyük’e ise ayrıca değinmek istiyorum. Adem sezon başında transfer edildiğinde çoğu kişi burun kıvırdı. Ama o gösterdiği performansla kendisini eleştirenlere gereken cevabı verdi. Adem Büyük, Falcao ve Andone’nin sakatlıklardan dolayı bir türlü forma giyemedikleri Galatasaray’ı sırtlayan isim oldu. Galatasaray’ın bugün yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmasında Adem Büyük’ün çok önemli katkısı var. Malatya maçında bir iki pozisyonda topa erken vurdu. Bu tür hatalarını da düzeltirse çok daha iyi olabilir.

Sonuçta Galatasaray hayati önemde bir üç puan kazanarak yeniden zirve yarışının en iddialı takımları arasına girmeyi başardı. Öte yandan sarı- kırmızılılar haftaya Kadıköy’de oynanacak derbide Fenerbahçe karşısına puan avantajıyla çıkma şansını da yakaladılar. Bu anlamda Kadıköy’den alınacak bir beraberlik dahi Galatasaray için kârlı bir sonuç olacaktır. Diğer taraftan sarı- kırmızılıların altı maçlık galibiyet serilerini de tebrik etmek gerekir. Fikstür avantajı, eğer siz maçlarınızı kazanırsanız gerçek bir avantaj olur. Nitekim Galatasaray aldığı galibiyetlerle bunu başardı. Sarı- kırmızılıların bundan sonraki zorlu süreçte alacakları sonuçlar şampiyonluk yarışındaki konumlarını belirleyecek.

Sadece futbolun konuşulacağı centilmence bir derbi dileğiyle…

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