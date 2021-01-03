Öncelikle Omar Elabdellaoui’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar temenni ediyorum. Bu tür yanıcı ve patlayıcı maddelerin bırakın evde bulunmalarını, satılmalarının bile yasaklanması gerektiğini düşünüyorum.

Hafta içerisinde kendi sahasında Hatayspor karşısında aldığı 6-0’lık yenilginin Antalyaspor’un kimyasını ne kadar çok bozduğu, Galatasaray maçında kendisini net olarak gösterdi. Sahaya sadece gol yememek üzerine kurulu bir planla çıkan kırmızı- beyazlılar, kelimenin tam anlamıyla kalelerinin önüne otobüsü çektiler. Öyle ki Antalyasporlu futbolcular, Galatasaray’ın on kişi kaldığı bölümde ve hatta Falcao’nun sakatlığından dolayı sarı- kırmızılıların sahada dokuz kişi oynadıkları zaman diliminde de golü düşünmediler. Konuk takım, sadece ilk yarının sonunda bir tehlike yaratabildi. İkinci yarıdaki kimi cılız ataklar da Galatasaraylı oyuncuların kaybettikleri toplar sonucunda gelişti. Bilinçten, şuurdan yoksun, spontane getirilen bu toplar da Marcao engelini aşamadılar.

Elbette Antalyaspor duvarını aşamayan ve aşmak için yeterli çözümleri üretemeyen Galatasaray’ı ve onun kötü futbolunu da es geçmeyelim. Sarı- kırmızılıların, kalabalık Antalya savunmasını aşmak için kanatları daha etkili kullanmaları, ceza sahası dışından ve civarından daha fazla şut denemeleri yapmaları gerekirdi.

Donk her ne kadar görevini yerine getirse de Taylan’ı oldukça aradı Galatasaray. Elbette Feghouli’yi de. Belhanda daha fazla sorumluluk almalıydı. Ama o, takımının ona ihtiyacı olduğunda kaybolduğu maçlardan birini oynadı yine. Saracchi, solda bir şeyler yapmaya çalıştı ama yine savruktu. Linnes de sağ kanatta gayret gösterdi lakin o da çok yeterli olamadı. Arda Turan’ın tek başına mücadelesi de sonucu değiştirmeye yetmedi.

Evet, Galatasaray’da sadece Marcao ve Arda Turan göze batan bir mücadele sergilediler. Oğulcan Çağlayan, kapalı savunma arasında yetersiz kaldı. Bu nedenle ikinci yarıda doğru bir hamleyle Falcao oyuna dahil edildi. Ama yalnızca 30 dakika sahada kalabildi Kolombiyalı futbolcu. Emre Kılınç’ın kırmızı kartının üzerine bir de Falcao şoku, iyice oyundan düşürdü sarı- kırmızılıları.

Falcao’da büyük ihtimalle ikinci bir Robin van Persie vakası yaşıyoruz. Diagne de tam anlamıyla güvenilebilecek bir santrafor değil. Üstelik takımın en maliyetli iki oyuncusu da bunlar. Yine geçen yazımda vurguladığım konuya geliyoruz, Adem Büyük neden bırakıldı?

Galatasaray sadece zirve yolunda iki puan değil, aynı zamanda Emre Kılınç, Marcao ve Arda Turan’ı da kaybetti. Bu üç futbolcu da Salı akşamı Konya deplasmanında forma giyemeyecekler. Emre Kılınç, rakibine inanılmaz derecede acemice bir müdahalede bulundu ve oyun dışı kaldı. Onun ihracı, sarı- kırmızılıları çok olumsuz etkiledi. Bu pozisyondan sadece dört dakika sonra Marcao’ya çıkan kartın rengi de sarı değil kırmızı olmalıydı.

Bu arada bu üç futbolcu dışında Falcao da büyük ihtimalle Konya maçında sahada olamayacak ama o zaten sürekli devamsız olduğu için eksikler listesine yazmaya gerek görmedim!

Konya zor bir deplasmandı, bu eksiklerle daha da zorlaştı. Bakalım Galatasaray, kaybettiği bu iki puanı zorlu Konya deplasmanında telafi edebilecek mi?