Galatasaray, şu an itibariyle geçen sezona göre çok farklı bir havaya sahip. Sarı- kırmızılıların konsantrasyonları, mücadeleleri, kazanma hırsları ve istekleri üst seviyede. Nitekim bu sezonun üçüncü resmî maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında da buna bir kez daha şahit olduk.

Gerçekten de sarı- kırmızılılar, özellikle ilk yarıda sahanın tek hakimiydiler. Medipol Başakşehir, ikinci yarının başında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve Galatasaraylı futbolcuların ilk yarıdaki yoğun tempoları nedeniyle biraz yorgunluk yaşamalarının etkisiyle ikinci devreye iyi başladı ve oyunda etkili oldu. Ama Galatasaray bu bölümde de defansta sağlam durdu ve Fatih Terim’in zamanında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle yeniden ivme kazandı. Nitekim bir süre sonra da ikinci gol geldi.

Kaleci Fatih yine başarılı bir maç çıkarttı. Saracchi, geldiği günden beri en beğendiğim performansını sergiledi. Ancak sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Taylan Antalyalı da gerek ofansif gerekse de defansın anlamda görevini çok iyi yaptı. Özellikle ilk yarıda harika tek toplar attı. Keza Belhanda da bu maçta resmen harikalar yarattı. Galatasaraylı taraftarların görmek istedikleri Belhanda nihayet sahadaydı. Attığı goldeki vuruşu ise şahaneydi. Yine bir kaç top kaybı yaptı ama böyle güzel oynayınca o kusurlar da göze batmıyor.

Aynı şekilde Babel’in de oyuna girdikten sonraki performansı etkiliydi. Diagne de çok istekliydi. Ama son vuruşları ve tercihleri iyi olmadığı için istediği golü bulamadı. Arda Turan da çok koştu, çok mücadele etti.

Esasen Galatasaray genel anlamda iyiydi. Omar Elabdellaoui ve stoperler, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao, sonradan giren Linnes, hepsi gayet iyi performans sergilediler. Kaldı ki, Falcao, Arda Turan ve Feghouli gibi oyuncular daha tam kapasitede değiller.

Medipol Başakşehir henüz hazır değil. Ayrıca kadroya özellikle hücum anlamında takviye yapmaları gerekiyor. Lakin dünkü maçta Galatasaray’ın iyi ve etkili futbolu da Başakşehir’in istediklerini yapamamasında etkili oldu.

Gerçekten de Galatasaray çok iyi bir futbol ortaya koydu. Elbette sarı- kırmızılılıların da eksikleri var ve onlar da takviye yaparlarsa iyi olur. Ancak izlediğimiz bu Galatasaray ilerisi için oldukça umut verdi.