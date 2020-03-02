Galatasaray açısından geçen haftayı kendisi gibi derbi zaferiyle kapatan Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşma büyük önem taşıyordu. Özellikle Trabzonspor ve Sivasspor’un haftayı üç puanla kapatmaları, Gençlerbirliği maçının önemini daha da arttırmıştı. Ancak henüz üçüncü dakikada Donk ile 1-0 öne geçen sarı- kırmızılılar, beklediklerinden çok daha rahat bir galibiyet aldılar.

Galatasaray, 1-0’dan sonra soldan Onyekuru’yu rakip defansın arkasına kaçırarak tehlike yaratmaya çalıştı. 2-0’dan sonra ise oyunu rölantiye alan sarı- kırmızılılar, hücumlarda daha çok set oyununu tercih ettiler.

Rakibi karşısında ikinci yarıda da oyunun tek hakimi olan Cim Bom, bu devrede de rahat oyununu sürdürdü ve karşılaşmadan 3-0’lık bir skorla ayrılmayı başardı. Ancak skor çok daha farklı da olabilirdi.

Son zamanlarda oyun olarak çıtayı oldukça yükselten Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında da bunu sürdürdü. Donk, defanstaki başarılı oyununu ve gollerini devam ettirirken Ömer Bayram da asistlerini sıralamayı sürdürdü. Lemina’nın yokluğunda ön plana çıkan Seri, bu maçta da adeta bir maestro gibiydi. Diğer taraftan sağda Mariano ve Feghouli, solda da Onyekuru, Gençlerbirliği defansını hallaç pamuğu gibi dağıttılar. Özellikle Mariano pek çok atağı başlatan ve yönlendiren isim olurken ikinci golde Falcao’ya müthiş bir asist yaptı. Ligin devre arasında takımdan gönderileceğine kesin gözüyle bakılan Mariano’nun bu performansı elbette dikkat çekiyor. Bunun temel nedeni Linnes’in ligin ikinci yarısında takıma dönmesiyle oluşan rekabet ortamı. Bu rekabetten kazançlı çıkan ise doğal olarak Galatasaray oldu. İyi bir Mariano’nun Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz.

Falcao attığı iki golle öne çıkan isimlerden oldu. Özellikle kendisinin ikinci, Galatasaray’ın üçüncü golünde adeta rakibinin içinden geçti. Ancak Falcao attığı iki gole rağmen hala tam olarak hazır bir görüntü sergilemiyor. O nedenle bu tür maçlar onun eksiklerini bir nebze de olsa kapatabilmesi için çok önemli. Bu anlamda son maçlarda attığı goller onun daha fazla motive olmasını ve daha güvenli oynamasını sağlayacaktır.

Diğer taraftan Andone’nin de sahalara dönmesi sarı- kırmızılılar için bir başka sevindirici gelişme oldu. Lakin bütün bunlar Adem Büyük’ün unutulmasına neden olmamalı. Falcao ve Andone’nin olmadığı uzun periyotta attığı gollerle takımını sırtlayan Adem, Galatasaray’ın bu sezonki en önemli oyuncusu ve yıldızı olmayı başardı.

Elbette en önemli oyuncu ve yıldız kategorisini Adem Büyük ile birlikte paylaşan bir başka isim daha var. O da kaleci Muslera. Başarılı eldiven, Gençlerbirliği’nin Flavio ile kullandığı frikikte yaptığı inanılmaz kurtarış ile bu maçta da kalitesini konuşturdu.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında kazandığı üç puanla Fenerbahçe derbisindeki galibiyetini perçinledi. Esasen derbi zaferinin şampiyonluk yarışına yansıması için devamlılık şarttı. Sarı- kırmızılılar bunu başardılar. Şimdi gözler, haftaya Sivasspor ile yapılacak zorlu maça çevrildi. Son sekiz maçından 24 puan toplayarak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray, Sivasspor karşısında da bu seriyi sürdürebilecek mi? Kısacası haftaya bizleri çok önemli bir karşılaşma bekliyor.

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