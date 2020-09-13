Ligin ilk maçında Gaziantep’i üç golle mağlup eden Galatasaray, gerek attığı goller gerekse de oyunun çoğu bölümünde oynadığı futbol ile gelecek adına umut verdi. Ancak sarı- kırmızılılar, iyi bir merkez orta saha oyuncusunun eksikliğini hissettiler. Bu nedenle de geçişlerde sıkıntı yaşadılar.

Gerçekten de Galatasaray maça iyi başlayıp penaltı golüyle öne geçmesinin ardından bu sıkıntıyı belirgin bir şekilde hissetti. Nitekim konuk takım bu bölümde önemli tehlikeler yarattı. Ancak sarı- kırmızılılar, etkili ayaklarıyla yaptıkları hızlı çıkışlarla farkı arttırıp rahatladılar.

İkinci yarıda oyuncu değişikliklerinin ardından Galatasaray da oyun anlamında rölantiye girdi. Buna rağmen sarı- kırmızılılar farkı arttırabilecek şanslar buldular ancak yararlanamadılar.

Gaziantep karşısındaki Galatasaray’da gelecek adına umut veren başla şeyler de vardı. Hırs, istek, mücadele üst seviyedeydi. Elbette fiziki açıdan ilk maçın sıkıntıları yaşandı. Ama genel tablo iyiydi. Luyindama dışında sırıtan futbolcu yoktu. O da gayet normal. Çünkü ağır bir sakatlık geçirdi ve ciddi anlamda maç eksikliği var. Diğer taraftan Saracchi de defansif anlamda hâlâ çok güven vermiyor. Taylan Antalyalı, elinden geleni yaptı. Ama yukarıda da belirttiğim gibi defanstan top alıp oyun kuracak iyi bir merkez orta saha oyuncusunun eksikliği hissedildi.

Kaleci Fatih güven verdi. Elabdellaoui, kırk yıllık Galatasaraylı gibi oynadı ve o da kendisiyle ilgili ümitleri yeşertti. Marcao, stoperlerden ayakta kalandı. Kritik müdahaleler yaptı. Belhanda yine top kayıpları yapmasına rağmen eskiye göre iyi bir maç çıkarttı. Özellikle attığı birkaç kilit pas çok güzeldi. Feghouli esasen iyi bir futbolcu ve bu maçta da iyi oynadı. Nitekim güzel futbolunu bir asistle süsledi. Emre Kılınç başlarda uyum sorunu yaşadı ama o da ilk maçında golle tanıştı. Arda Turan oldukça istekliydi ve o da iyiler arasına adını yazdırdı. Şüphesiz Arda’nın da eksikleri vardı ama onun da maç eksiği olduğunu unutmamak gerekiyor. Arda da zaman içerisinde daha iyi olacaktır. Falcao ise Galatasaraylıların özlediği bir hüviyetteydi. Maçı iki gol ve bir asistle tamamlayan Kolombiyalı golcü, futboluyla da beğeni kazandı.

Sonuç olarak bu ilk maç. İlerleyen dönemde bu karşılaşmada kadroda olmayan futbolcular da takıma girebilecekleri gibi maddi imkanlar elverirse transfer veya transferler de gerçekleşebilir. Elbette takımın fiziki durumu ve uyumu da zaman içerisinde daha iyi olacaktır. Bizlere düşen bekleyip görmek…