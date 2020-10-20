Tartışılan isimler Belhanda ve Feghouli’yi kulübede oturtarak maça başlayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında da istediği sonuca ulaşamadı.

Konuk Alanyaspor, Galatasaray’ın oyununu çözen diğer rakiplerinkine benzer bir oyun planı uyguladı. Bunlar:

‘’ 1- Marcao’nun oyun kurmasını engellemek için ona baskı yaparak topun Luyindama’ya geçmesini sağlamak ve onu hataya zorlamak,

2- Orta sahada Taylan’a ( ve de Etobo’ya ) baskı yaparak oyun kurmasını engellemek ‘’ idi.

Alanyaspor bunlara ek olarak bir de Galatasaray defansının arkasına ve Luyindama ile Linnes’in arasına atılan toplarla pozisyon yaratmaya çalıştı.

Bunlardan özellikle ilk ikisi, Galatasaray’ın oyun kurmasını engelledi. Böyle olunca da sarı- kırmızılılar oyunda üstünlük kuramadılar ve sahaya Alanyaspor hakim oldu. Ayrıca orta sahada yapılan top kayıpları bazı futbolcuları kontrolsüz müdahalelere yöneltti ki, Etobo bu şekilde gördüğü iki sarı kartla ilk yarının uzatma dakikalarında oyun dışı kaldı. Ancak ne olursa olsun Etobo daha dikkatli olmalıydı. Takımını koca bir ikinci yarı eksik bırakmasının hiçbir izahı yok. Nitekim Galatasaraylı futbolcular, yorgunluğun etkisiyle son bölümde oyundan düştüler ve bu da ikinci golü yemelerinde etkili oldu.

Esasen Galatasaray, bütün olumsuzluklara rağmen Falcao’nun penaltı golüyle öne geçmeyi başarmıştı. Ama daha sonra yapılan hatalar skoru 1-1’e getirdi. Bu gol öncesinde yine Galatasaray defansının arkasına atılan topta Marcao’nun rakibine yaptığı faul çok gereksizdi. Nitekim o frikik gol oldu.

Soyunma odasına on kişi giden Galatasaray, ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Lakin 60’dan sonra oyun üstünlüğü sarı- kırmızılılara geçti. Cim Bom, bir kişi eksik olmasına rağmen oyuna ağırlığını koyduğu bu bölümde rakibini baskı altına aldı ve etkili bir şekilde gol aradı. Esasen o gol de geldi ama doğru bir kararla VAR tarafından iptal edildi.

Bu iptal kararıyla moralleri bozulan Galatasaraylı futbolcular, on kişi oynamanın verdiği yorgunluğun da etkisiyle son bölümde oyundan düştüler. Nitekim bu bölümde oyunda yeniden etkin duruma gelen Alanyaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle üç puana ulaşmayı başardı.

Alanyaspor, Sergen Yalçın’la yakaladığı ivmeyi Erol Bulut ile arttırmıştı. Şimdi genç teknik adam Çağdaş Atan da bu başarıyı bir adım ileriye taşımış gözüküyor. Nitekim şu anda ligin lideri olmaları da bunu doğruluyor. Bu anlamda Alanyaspor yönetimini, Çağdaş Atan ve ekibi ile futbolcuları kutlamak gerekiyor. Görünen o ki, Alanyaspor bu sezon ligimize renk katacak.

Gelgelelim Galatasaray’ın on kişi oynadığı ikinci yarının önemli bir bölümünde Alanyaspor’dan üstün olduğunu belirtmek gerekiyor. Kısacası Alanyaspor, eski maçlarına göre çok da iyi olmamasına rağmen Galatasaray’ı mağlup etmeyi başardı. Elbette bunda sarı- kırmızılıların on kişi kalmalarının ve bu durumun maçın sonunda getirdiği yorgunluğun da çok fazla etkisi oldu. Ama Galatasaray’ın kadro zaafiyeti, bazı futbolcuların formsuzlukları ve oyun planının rakipler tarafından çözülmesini de göz ardı etmemeliyiz. Sarı- kırmızılıların bu saatten sonra transfer yapma şansları yok. O nedenle içeriden bir çözüm üretmeliler. Bu da oyun planında bir takım değişiklikler şeklinde olabilir. Burada da iş Fatih Terim’e düşüyor.

Galatasaray’da önümüzdeki süreçte bir takım değişikliklerin olup olamayacağını hep birlikte göreceğiz. Bu anlamda Erzurum maçının çok daha fazla önem kazandığını da rahatlıkla söyleyebiliriz.