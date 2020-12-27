İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray oldu. Trabzonspor’un bir süre sonra oyunda nisbeten dengeyi sağladığı ilk yarıda iki takım adına da dikkat çekenler, orta sahaya sıkışan oyun, son tercihler ve paslardaki hatalardı.

Galatasaray için bir başka handikap da sonlandırılamayan ataklar oldu. Trabzonspor, sarı- kırmızılıların sonlandıramadıkları bu ataklardan dönen toplarda Yusuf ve Nwakaeme ile boş alanlar buldu. Lakin bordo- mavililer, bunları sonuca çevirecek bir üretkenlik gösteremediler. Gol ise devrenin sonunda, oyunda rakibine göre daha ağır basan Galatasaray’dan geldi. Emre Kılınç, Oğulcan ve Arda üçlüsü bu golde harika bir iş çıkarttılar.

İkinci yarıya iyi başlayan da yine Galatasaray oldu. Sarı- kırmızılılar, bu devrede arkada daha boş alanlar buldular. Galatasaray, Mariano kadar hücuma katkı sağlayamayan Omar Elabdellaoui’nin aksine sol kanadı daha etkili kullandı. Nitekim ikinci gol de böyle geldi. Bu golde de Ömer Bayram’ın tek topu ve Oğulcan’ın gol vuruşu takdire değerdi.

Farkı ikiye çıkartan Galatasaray’ın oyundaki üstünlüğü de devam etti. Trabzonspor, Arda yorulup oyundan çıktıktan sonra ileride daha fazla görülmeye başladı. Bu bölümde oyun daha çok Galatasaray yarı sahasında oynandı. Gelgelelim Trabzonspor, bu etkinliğini gole dönecek bir üretkenliğe çeviremedi.

İleride top tutamaz hale gelen Galatasaray’ın 86’da stoperleri üçleyip, kayıp golcü Falcao’yu da sahaya atmasıyla oyun yeniden dengelendi.

Eksikleri olan iki ekipten, doğruları yapan ve kadro kalitesi daha iyi olan takım kazandı. Gerçekten de Galatasaray, elindeki kadroyu doğru bir şekilde değerlendirdi ve doğru bir oyunla üç puana ulaştı. Marcao’nun dönmesi oyun kurma anlamında pozitif etki yaptığı gibi bu anlamda Donk’u da rahatlattı. Saracchi, bu maçta daha iyi bir görüntü sergiledi. Önümüzdeki hafta tamamen eski formda halini izleyebiliriz. Belhanda, yine top kayıpları yapsa da sorumluluk aldı. Maça iyi başlayan Feghouli’nin sakatlanması üzerine oyuna dahil olan Ömer Bayram da iyi mücadele etti ve güzel bir asiste imza attı. Emre Kılınç da başarılı performansıyla göz doldurdu. Arda Turan ise gerçekten çok iyi mücadele etti. Nitekim onun takımı adına nasıl bir denge unsuru olduğu oyundan çıktıktan sonra anlaşıldı. Taylan ise gizli kahraman. Haftaya yokluğu hissedilebilir.

Kaleci Okan Kocuk’a da ayrıca değinmek gerekir. Muslera gibi bir ismin ardından kaleyi devralmak kolay bir şey değil. Okan, bu maçta da başarılı bir performans sergiledi. Kurtardığı iki net pozisyon, Galatasaray’ın galibiyetinde etkili oldu. Özellikle 24. dakikada maç 0-0 iken Hugo’nun kafa vuruşunu kurtardığı pozisyonda adeta uzadı.

Falcao’nun ardından Diagne’nin de takımdan ayrı kalması, Oğulcan’ın üzerine ağır bir sorumluluk yükledi. Ancak genç futbolcu, böyle önemli bir maçta bu sorumluluğun altından kalkmayı başardı. Yukarıda da belirttiğim gibi, Ömer Bayram’ın tek pasında yaptığı koşu ve gol vuruşu gerçekten güzeldi. Oğulcan genç ve umut vaat eden bir oyuncu. Gelecekte çok büyük başarılara imza atabilir. Lakin yine de ister istemez akıllar sezon başına gidiyor. Falcao gibi sakatlanmaya meyilli ( belki de müzmin sakat ) ve takımını çoğu zaman yalnız bırakan bir santrafor ile Diagne gibi asla tam olarak güvenemeyeceğin, papatya falı misali bir santraforun yanında Adem Büyük’ün kesinlikle Galatasaray’da kalması gerekirdi diye düşünüyorum.

Trabzonspor’un kadro kalitesi anlamında ciddi sorunları var. Galatasaray karşısında da öne çıkan isim yine Nwakaeme oldu. Ekuban’ın eksikliği de ciddi anlamda hissedildi. Açık konuşmak gerekirse bu kadronun şampiyonluk yarışının içinde olması zor. Bu anlamda sezon başında teknik direktör ve kadro mühendisliği yönünden önemli hatalar yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Galatasaray, aldığı bu galibiyetle an itibariyle liderlik koltuğuna oturdu. Sezon başından bu yana önemli sorunlarla boğuşan bir takım için büyük bir başarı. Üstelik kulübede teknik direktörü de yokken. Bakalım her açıdan zorlu bu sezonda, Mayıs ayındaki puan sıralaması nasıl olacak?