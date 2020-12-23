Salı sabahına, Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer’i kaybetmenin verdiği acıyla uyandık. Trabzonspor’a ve Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunan Özkan Sümer, unutulmazlar arasına adını altın harflerle yazdıran bir efsaneydi. Trabzonspor’un ve Türk futbolunun başı sağ olsun…

Geçen haftanın iki kaybedeni, yara sarmak amacıyla çıktılar yeşil çimlere. Karşılaşma sonucunda amacına ulaşan Galatasaray oldu. Lakin futbol anlamında çok gelgitli bir oyun izledik.

Galatasaray, son zamanların belki de en iyi maç başlangıcını yaptı. 12 dakikada skoru 2-0’a getiren İstanbul’un sarı- kırmızılıları, oyun anlamında da sahanın tek hakimiydiler. Fakat Göztepe’nin 14. dakikada bulduğu gol, maçın seyrini bir anda değiştirdi. O dakikadan sonra daha fazla kendi sahasında kalan bir Galatasaray ve daha fazla rakip sahada yer alan bir Göztepe izledik.

İkinci yarıya da iyi başlayan yine Göztepe’ydi. Hatta Göz Göz, 49’da Soner’le mutlak bir golü de kaçırdı. Ama 62’de Feghouli ile gelen gol, maçın seyrini bir kez daha değiştirdi. Skor olarak rahatlayan Cim Bom, bunun etkisini oyun anlamında da hissetti ve rölantiye dönen oyunun son bölümlerinde iki taraf da önemli pozisyonlar bulsa da skor değişmedi.

Galatasaray’da Donk, Taylan, Arda, Feghouli ve Belhanda’yı gecenin iyileri arasında sayabiliriz. Kaleci Okan da kötü bir görüntü sergilemedi. Diğerleri ise etki bırakacak bir performans gösteremediler.

Donk, joker gibi, nerede görev verilirse orada oynuyor ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu maçta da bir iki hata dışında görevini iyi bir şekilde yerine getirdi. Arda’ya attığı gol pası ise akıl doluydu. Arda da çok mücadele etti ve güzel bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Galatasaray’ın geriden oyun kurmakta zorlandığı bölümde bir ara geriye kadar gelip sorumluluk almaya çalıştı. Taylan, Göztepe maçında eski performanslarının biraz uzağında kalsa da yine de topu ileriye taşıma anlamında çabaladı. İkinci yarıda, Galatasaray’ın geriden oyun kurmakta zorlandığı anlarda daha fazla sorumluluk alması gerekiyor diye düşünürken Feghouli’ye o muhteşem gol pasını attı. Bu çabası da onu iyiler arasına yazdırdı. Belhanda, yine top kayıpları yapmasına rağmen iyi bir maç çıkarttı. Özellikle Feghouli ile uyumu sahaya pozitif olarak yansıdı. Feghouli de başarılı futbolunu güzel bir golle süsledi. Gerçekten de Cezayirli futbolcunun gol vuruşu da aynı Arda gibi güzeldi. Çok daha uygun pozisyonlarda kaçan golleri, özellikle ligimizde fazlaca izliyoruz. Örneğin Emre Kılınç’ın, 90. dakikada kaçırdığı gol gibi!

Galatasaray’da Saracchi kötü performansını bu hafta da devam ettirdi. Hâlâ hazır değil ve defansa da hücuma da katkı sağlayamıyor. Önümüzdeki hafta, yani dört gün sonra oynanacak Trabzonspor maçında bu bölgede Linnes düşünülebilir.

Luyindama da, belki de Marcao’nun yokluğunda sol stoper oynamanın da etkisiyle, çok fazla hata yaptı. Galatasaray, Marcao’nun yokluğunda geriden oyun kurma anlamında da sıkıntı yaşadı. Bu anlarda da yine Donk bir şeyler yapmaya çalıştı. Nitekim Hollandalı futbolcu, ikinci golde Arda’yı çok güzel uzun bir tek topla gördü.

Omar’ın çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Emre Kılınç da gol atmasına rağmen performans anlamında tatmin etmedi. Nitekim Göztepe’nin golü öncesinde, tehlikeli bölgede topu kaptıran oydu. Diğer taraftan, yukarıda da değindiğim gibi 90. dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı.

Diagne’nin son vuruş kusurları devam ettiği gibi top kontrolünde de zorlanıyor. Oyundan alınmasına içerledi ama bu, doğru bir değişiklikti.

Fatih Terim’in yokluğu, eksik futbolcular, bu haftadan itibaren başlayan yoğun maç trafiği ve elbette Karagümrük maçının ardından yaşanan mental çöküntü Galatasaray’ın handikaplarını oluşturuyordu. Lakin, yukarıda da belirttiğim gibi yine de maça çok iyi başladılar. Ancak Göztepe’nin golünden sonra hızları kesildi ve oyundaki etkinliklerini kaybettiler. Bu anlamda Feghouli’nin golü, Cim Bom’u feraha çıkarttı.

Göztepe, maça iyi başlayamasa da 14. dakikada attığı golden sonra iyi işler yaptı. Bu arada Soner’in, Beşiktaşlı Vida’nın geçen haftaki golüne nazire yaparcasına attığı gol gerçekten çok güzeldi.

Göztepe de eksik futbolcularından dolayı sıkıntı yaşıyor. Lakin son haftalardaki performansları da pek iyi değil. İzmir’in sarı- kırmızılıları, bu yenilgiyle arka arkaya üçüncü mağlubiyetlerini almış oldular. Ondan önce de iç sahada berabere biten Kayseri maçı var. Yani dört haftada kaybedilen on bir puan…

Göztepe gibi bir efsanenin çok daha iyi durumda olması gerekir. Galatasaray maçında 14. dakikadan sonra gösterdikleri mücadele, önümüzeki haftalar için umut verdi. Bu anlamda Göz Göz’ün dört gün sonra oynayacağı Karagümrük karşılaşması, bir çıkış maçı olma ihtimali nedeniyle çok büyük önem taşıyor.