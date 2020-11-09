Sivasspor karşısında izlediğimiz Galatasaray, uzun zaman sonra ilk defa pozitif bir futbol koydu ortaya. Özellikle 70. dakikaya kadar oynanan futbol, sarı- kırmızılı taraftarları gelecek adına umutlandırdı.

Elbette bu karşılaşmada en çok dikkat çeken, bir nevi ‘’ istenmeyen adam ‘’ pozisyonunda görülen futbolcuların başarılı performansları oldu. Özellikle Belhanda çok başarılı bir maç çıkarttı. Feghouli’nin pasıyla ağlara gönderdiği topta harika bir vuruş örneği sergiledi. Galatasaray’ın ikinci golünde Arda Turan’a yaptığı asist ise zeka doluydu. Kısacası Belhanda, ligin ilk iki maçında gösterdiği performansa yakın bir oyun sergiledi. İşte sarı- kırmızılı taraftarlar böyle bir Belhanda istiyorlar. Faslı futbolcunun yeteneklerini hepimiz kabul ediyoruz. Sorun, devamlılık gösterememesinde.

Falcao’nun yokluğunda Fatih Terim’in Diagne’nin yerine santraforda tercih ettiği Babel de çok iyi bir maç çıkarttı ve Fatih Terim’i mahcup etmedi. Elbette burada daha çok, Falcao’nun yokluğunda bile tercih edilmeyen Diagne’nin düşünmesi gerekiyor. Senegalli futbolcu, bu durumdan gereken dersleri çıkartıp daha çok çalışmalı ve bırakın alternatif olmayı, formayı zorlayacak bir hale gelmeli. Galatasaray, Diagne için büyük bir şans. Bu şansı değerlendirip değerlendirmemek tamamen kendisine kalmış.

Feghouli, oyun anlamında Belhanda ve Babel’e göre biraz daha geri kaldı. Lakin özellikle ilk yarıda umut verici oynadı. Nitekim ilk golün pası ondan gelirken sert bir şutla kaleyi de yokladı. Ama eksikleri var. Özellikle kondisyonunu arttırmalı ve oyuna daha fazla konsantre olmalı.

Bu üç isim gönderilecekler listesinin başında yer alıyorlardı. Ancak bu, bir takım nedenlerden dolayı gerçekleşemedi. Özellikle de ekonomik faktörler bunda etkili oldu. Fatih Terim, bu oyuncuları harcamak yerine onları kazanmaya yönelik bir çaba sergiledi. An itibariyle bu çaba başarılı olmuş gözüküyor. Eğer bu başarılı performansların devamlılığı sağlanabilirse Galatasaray daha iyi yerlere gelebilir.

Tabii bu karşılaşmada golle dönüş yapan Arda Turan’ı da unutmamak gerekiyor. Belhanda’nın mükemmel asistini golle sonuçlandıran kaptan, maç içerisinde de oldukça başarılı bir performans sergiledi. Elbette bu tür performanslar, Fatih Terim’in de elini güçlendiriyor.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da çok iyi bir maç çıkarttılar. Emre Kılınç, Belhanda ve Arda Turan ile çok güzel üçgenler kurdu. İlk golde de önemli katkısı vardı. Topla içeriye çok iyi kateden Emre Kılınç, belki de geldiği günden beri en iyi futbolunu oynadı. Keza Taylan Antalyalı da yine başarılı bir performans sergiledi. Özellikle ilk yarıda rakip tarafından çok baskı görmediği için topla çok rahat bir şekilde oyun kurdu.

Bu anlamda stoperler de özellikle ilk yarıda pek baskı yemediler. Lakin ilk yarının sonundaki penaltı pozisyonunda Galatasaray defansının yaşadığı gaflet, affedilir gibi değildi. Burada özellikle Marcao üzerinde durmak gerekiyor. Evet, iyi oyun kuruyor, geriye gelen toplarda rakipleri karşılıyor, kovalıyor, mücadele ediyor ama çok dengeli bir futbolcu olmadığı için güven de vermiyor. Penaltı yaptırmaya çok müsait. Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunda bütün suçu ona yükleyemeyiz ama rakibine yaptığı müdahale de gerçekten çok kontrolsüz ve dengesizdi.

Omar Elabdellaoui, hücuma kıyasla defansta daha başarılı oldu. Emre Taşdemir de çok iyi mücadele etti. Maçın son bölümünde kendi ceza sahasından rakip ceza sahasına topla yaptığı depar görülmeye değerdi.

Kaleci Okan, kötü bir gol yedi ama yaptığı kurtarışlarla Galatasaray’ın üç puanı almasında çok büyük bir rol oynadı. Fatih tercihi çok doğru değildi. Okan da kaleyi geri aldıktan sonra gösterdiği performansla bunu doğruladı.

Sivasspor, Galatasaray karşısında 70. dakikaya kadar etkili olamadı. Ancak bu dakikadan itibaren Galatasaraylı futbolcuların yorgunluk belirtileri göstermeleri, Sivasspor’un ileride daha etkili olmasını sağladı. Nitekim kırmızı- beyazlılar bu bölümde gol buldular. Ancak Fatih Terim, yaptığı üç oyuncu değişikliği ile takımının oyunda yeniden dengeyi kurmasını sağladı ki, değişiklikleri en az beş dakika önce yapması gerekirdi.

Sonuç olarak Galatasaray, Sivasspor karşısında iyi bir futbol ortaya koydu ve geri dönen yıldızlarının sağladığı ekstra katkı ile de maçı kazandı. Tabii Sivasspor’un baskı kurduğu bölümde kaleci Okan Kocuk’un yaptığı kurtarışları da unutmamak gerekiyor. Galatasaray bu galibiyetle üçte üç yaparak moralli bir şekilde milli araya girmeyi başardı. Beşiktaş, Trabzonspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada kazanmak, sarı- kırmızılılar açısından çok büyük önem taşıyor. Milli ara da iyi değerlendirilirse Galatasaray ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda çok daha büyük başarılara imza atabilir.