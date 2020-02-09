Maalesef futbolumuzdaki hakem problemi giderek büyüyor. Dün akşam Trabzonsporlu Sörloth’a gösterilen skandal niteliğindeki kırmızı kartın tartışmaları sürerken bu sefer de Kadıköy’de Ümit Öztürk çıktı sahneye.

Ümit Öztürk, Jailson’un neden olduğu ilk penaltıda uzun süre direndikten sonra VAR’ a giderek doğru kararı verdi. Bu penaltının tekrarlanması kararı da doğruydu. Aynı şekilde Fenerbahçe lehine verilen penaltı ile Alanyaspor lehine çalınan ikinci penaltı da doğru kararlardı.

Gelgelelim aynı Ümit Öztürk ilk yarıda Welinton’un, ikinci yarının sonunda ise Mustafa Pektemek’in eline ceza sahası içerinde topun temas ettiği pozisyonlarda penaltı vermedi. Eğer Jailson’un pozisyonuna penaltı çalıyorsanız bu pozisyonlara da çalmanız gerekir. Özellikle Mustafa Pektemek’in pozisyonu, Jailson’un ilk penaltısı ile büyük benzerlik taşıyordu.

Jailson’un ilk penaltısında VAR’ a giden Ümit Öztürk, Mustafa Pektemek’in pozisyonunun ardından VAR hakemi Serkan Tokat ile ne konuştu ve neden pozisyonu izlemedi? Pozisyonu VAR ekranından izlememek Ümit Öztürk’ün mü kararıydı yoksa Serkan Tokat mı gerek görmedi?

Bir maç içerisinde birbiriyle bu kadar çelişen hakem kararlarının hiçbir mantıklı izahı olamaz. Üzülerek belirtmeliyim ki, ülkemizdeki hakem hataları gittikçe skandal boyutuna dönüşmeye başladı. Geçmişte de bunun örnekleri yaşanmıştı ama problem bu ölçüde değildi. Artık hakem kararlarının damga vurduğu maçların sayısı oldukça arttı. Önümüzde ciddi bir hakem problemi var ve bu problem gittikçe büyüyor. Bu da futbolumuza çok fazla zarar veriyor.

Maça futbol açısından bakarsak, karşılaşmaya Fenerbahçe iyi başladı. Buldukları pozisyonları değerlendiremeyen sarı- lacivertliler, penaltı golü ile 1-0 mağlup duruma düştüler. Fenerbahçe yediği bu golden sonra oyunda da etkinliğini kaybetti. Alanyaspor ise ikinci yarıda penaltıdan kalesinde beraberlik golünü görmesine ve bir süre sonra da penaltı kaçırmasına rağmen oyundan düşmedi. Kısacası Fenerbahçe etkili ve beğeni toplayacak bir futbol ortaya koyamadı. Alanyaspor ise iyi mücadele etti. Cisse bencilliği, zirveye çıkmış egosu ve özgüveni ile ikinci penaltıyı atmakta ısrar etmeseydi, turuncu- yeşilliler öne de geçebilirlerdi. Ama Fenerbahçe’nin verilmeyen iki penaltısını da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bu da ister istemez ibreyi hakeme ya da VAR’ ı da katarsak hakemlere çevirmemize neden oluyor. Kısacası hakem hataları futbolun önüne geçti!

Gördüğünüz gibi futbol konuşacağımız yere hakem konuşuyoruz. Bu bile durumumuzu açıklamaya yetiyor. Yazık, çok yazık…

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