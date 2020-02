Adının büyük, oynanan futbolun ise küçük kaldığı bir maça sahne oldu Medipol Başakşehir- Beşiktaş karşılaşması.

Gerçekten de oynanan futbol maçın isminin çok gerisinde kaldı. İki takım da kendilerinden beklenen oyunu sahaya yansıtamadılar. Medipol Başakşehir’in İrfan Can, Elia ve goldeki asistine rağmen Visca gibi etkili silahları belki de en verimsiz maçlarını oynadılar. Ev sahibi takımın en büyük şansı ise Demba Ba oldu. Tabii bir de kaleci Mert Günok.

Beşiktaş’ın hücum hattı da çok etkisizdi. Diaby, Boateng, N'Koudou ve Burak Yılmaz üretkenlikten çok uzak kaldılar. Açıkçası siyah- beyazlıların bu maçtaki en büyük eksiklikleri bir Demba Ba’larının olmamasıydı.

Gerçekten de karşılaşmada farkı yaratan Demba Ba oldu. 35 yaşındaki futbolcu adeta sahada basmadık yer bırakmadı. Takımını ileri taşıdı, pozisyona soktu, ileride top tuttu ve de güzel bir vuruşla attığı golle üç puanı getiren isim oldu. Kısacası Demba Ba, ‘’ yıldız futbolcu ‘’ tanımlamasının ne olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Futbol, profesyonellikleri ve iş ahlaklarıyla herkesin saygısını kazanan bu tür oyuncularla güzel.

Bu sonuçla Sergen Yalçın’ın göreve başladıktan sonra yakaladığı iki maçlık kısa galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Esasen bunu çok da anormal görmemek gerekiyor. Çünkü Beşiktaş’ın sorunları iki maçla çözülecek türden değil. Sergen Yalçın’ın çok zor bir dönemde göreve geldiğini ve ateşten gömlek giydiğini söyleyenler de bu nedenle öyle düşünüyorlardı. Ben ise her şeye rağmen Sergen Yalçın’ın doğru isim olduğu kanaatindeyim. Ancak ona zaman tanınması gerekiyor. Örneğin bu karşılaşmada Burak Yılmaz’ı oyundan çıkartması eleştiri alabilir. Bence de ne kadar etkisiz olsa da Beşiktaş’ın mağlup olduğu bir maçta her an skoru değiştirebilme ihtimali bulunan Burak Yılmaz sahada kalmalıydı. Umut Nayir’in Boateng ya da orta sahadan Elneny’nin yerine oyuna dahil olması daha doğru olabilirdi. Ama biraz önce de belirttiğim gibi Sergen Yalçın’a zaman tanımak ve destek olmak gerekiyor. Çünkü gerçekten de çok zor bir zamanda çok zor bir göreve geldi. Öte yandan Burak Yılmaz da dahil olmak üzere Beşiktaş hücum hattında oynayan futbolcuların performanslarını ciddi bir şekilde değerlendirmeleri ve gerekli dersleri çıkartmaları gerekiyor. Eğer bunu yapmazlarsa seneye Beşiktaş’ta kalamayabilirler.

Sonuç olarak siyah- beyazlıların önemli sorunları var. Bu anlamda Beşiktaş’ın bu sezon için hedefi ligi en az kayıpla tamamlamak olmalı. Sezon sonunda ise ligi bitirdikleri sıra da göz önünde bulundurularak önümüzdeki yılın planlaması yapılmalı. Elbette burada ekonomik faktörler de devreye girecek. Çünkü kulübün sorunları arasında ekonomik problemler de önemli bir yer tutuyor.

