Gaziantep karşısında, son iki haftadır başarılı futboluyla göz dolduran Beşiktaş’tan eser yoktu. Tanınmayacak kadar kötü bir futbol oynayan siyah- beyazlılar, bunun faturasını mağlubiyetle ödediler.

Sergen Yalçın, kazanan takımı bozmamak adına, cezasında indirime gidilen Josef’e ilk on birde yer vermedi. Gelgelelim Josef’siz orta saha kurgusu hem çok etkisiz kaldı hem de diğer bölgeleri olumsuz etkiledi. Nitekim ikinci yarıda oyuna giren Josef, siyah- beyazlıların en iyi oyuncusu oldu. Lakin kırmızı kart, yapılan basit hatalar ve Beşiktaşlı oyuncuların inanılmaz derecede kötü futbolları ikinci yarıda Josef ile düşünülen planların da etkisiz kalmasına neden oldu.

Beşiktaş’ı olumsuz etkileyen bir başka faktör de siyah- beyazlı futbolcuların oyun planlarındaki problemdi. Beşiktaşlı oyuncular, kalabalık ve disiplinli bir şekilde takım savunması yapan ve oyun sistemine sıkı bir şekilde bağlı kalan Gaziantep duvarını aşamadılar. Oysa böyle sıkı bir savunma karşısında yapmaları gereken şeyler belliydi. Bunlar oyunu daha fazla kenarlara yaymak ve daha fazla şut denemesi yapmaktı. Nitekim ilk yarıda bunu deneyen Larin’in şutu direkten dönerken ikinci yarıda Rosier’in sağ çizgiye inip rakip kale sahasına gönderdiği top, yine Larin’in vuruşu ile ağlarla buluştu. Ancak siyah- beyazlılar bu gibi varyasyonlarda devamlılık sağlayamadılar. Bunun neticesinde de çok fazla bir tehlike yaratamadan ve hiçbir varlık gösteremeden maçı rakiplerine verdiler.

Elbette burada bir üçüncü faktör de bireysel yetenekli futbolcuların gösterecekleri maharetti ama onu gösterebilecek oyuncu olan Adem Ljajic de sezon başından beri kulübede yeteneklerini çürütmekle meşguldü!

Sakatlanan Welinton’un yerine oyuna dahil olan Montero’ya da ayrıca değinmek gerekiyor. İspanyol futbolcu, Gaziantep’in ilk golünde Dicko’nun rahat bir şekilde dönmesini engelleyemedi. Kırmızı kart pozisyonunda Muhammet Demir’i kaçırıp kaleci Ersin’le karşı karşıya kalmasına neden olan da yine Montero’ydu. Böyle transferler nasıl yapılıyor, böyle oyuncular Beşiktaş gibi bir takıma nasıl alınıyor anlamak mümkün değil. Gerçekten çok yazık…

Elbette Beşiktaş’ta kişisel hatalar yapan sadece Montero değildi. Artık alıştığımız üzere kaleci Ersin, kalitesi ortada olmasına rağmen Vida da yaptıkları kişisel hatalarla sonuca etki ettiler. Esasen Beşiktaş takım halinde çok kötüydü. Oyunda kaldığı süre içerisinde koşan, mücadele eden ve takımının tek golünü atan Larin, ikinci yarıda oyuna girdikten sonra takımının en iyisi olan Josef ve sağ kanattaki çabasıyla bir ihtimal bu isimlere ekleyebileceğimiz Rosier dışında iyi olan futbolcu yoktu.

Gaziantep takımı, geride kalabalık ve sıkı bir savunma yaparken özellikle Dicko ile gerçekleştireceği hızlı çıkışlarla tehlikeler yaratmayı planlamıştı. Nitekim bunda da başarılı oldu. Dicko, Beşiktaş defansını hallaç pamuğu gibi attı.

Bunun dışında Mirallas ve Maxim de ileride oldukça etkili oldular. Muhammet Demir de bu maçta başarılı bir performans gösterdi. Esasen Gaziantep takımında kötü olan yoktu. Herkes görevini başarıyla ve tam bir disiplin içerisinde yerine getirdi. Bu anlamda ülkemizde çok sık kullanılan ‘’ teknik direktör takımı ‘’ tabirini Gaziantep FK için rahatlıkla söyleyebiliriz. Belli bir sistemleri var ve buna disiplinli bir şekilde uymaya çalışıyorlar. Keşke Sumudica, sadece saha içerisindeki bu başarısıyla gündeme gelse ve saha dışarısındaki olumsuzluklarla anılmasa.

Ligdeki yedinci maçında üçüncü yenilgisini alan Beşiktaş’ın bazı dersler çıkartması gerekiyor. Öncelikle görüldüğü üzere siyah- beyazlıların Josef’i kulübede oturtmak gibi bir lüksleri yok. Josef olmayınca Atiba da Dorukhan da hatta yukarıda belirttiğim gibi diğer bölgeler de olumsuz etkileniyorlar. Diğer taraftan stoper sorunu kendisini net olarak gösterdi. Kale ayrı bir problem. Bu bölgelerdeki oyuncuların kişisel hataları ancak çok daha fazla çalışmakla giderilebilir. Ama bazen bu bile tam anlamıyla yeterli olmayabilir. O zaman da fırsat transferlerini gözlemeniz gerekiyor. Çünkü kulübün ekonomik durumu yüksek bütçeli transferlere izin vermiyor.

Bu arada Aboubakar gibi oyuncuların da daha çok çalışma ile forma girmeleri gerekiyor. Diğer yandan Adem Ljajic problemi de çözülmeli.

İşte bütün bu saydıklarımız açısından milli ara Beşiktaş’a iyi gelebilir. Nitekim milli maçların ardından siyah- beyazlıları, Medipol Başakşehir gibi zorlu bir rakip bekliyor. Bu zorlu mücadeleyi iki takım açısından da merakla bekleyeceğiz…