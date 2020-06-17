Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon için yaptığı planlarda önemli bir yer tutuyor Emre Belözoğlu. Ama o, öfkesine hakim olamazsa Fenerbahçe’ye yarardan çok zarar verir. Aynı dün geceki Trabzonspor maçında olduğu gibi.

Henüz 5. dakikada 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe’de önemli bir hamle oyuncusuydu Emre Belözoğlu. Ama kenarda olmasına rağmen henüz 24. dakikada arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonucu ihraç edilince hem sarı- lacivertlilerin en önemli oyun planlarını çökertti hem de bunun farkında olan gerek kulübedeki gerekse de sahadaki arkadaşlarının moralini bozdu.

Üstelik bırakın kırmızı kartı, incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir pozisyonda. Ortada faul yok, Serdar Aziz kontrolsüz yükselmiş ve bunun sonucunda kontrolsüz bir şekilde düşmüş. Oyuncunun kötü bir şekilde düşmesine rağmen hakem oyunu durdurmamış ama Trabzonsporlu futbolcu centilmence topu dışarı atmış. Olay bu, sadece bu!

Ama Emre böyle bir pozisyonda bile öfke duvarını aştı ve arka arkaya gördüğü iki sarı kartla daha sahaya basmadan oyun dışı kaldı. Bununla birlikte eğer Cüneyt Çakır, Emre Belözoğlu’na sarı kart gösterdikten sonra ona eliyle sus işareti ve benzeri hareketler yapan Sörloth’a da sarı kart çıkartsaydı olay bu boyuta gelmezdi. Cüneyt Çakır, Sörloth’a sarı kartı ancak Emre’nin kırmızı kartından sonraki mimikleri için çıkarttı.

Gelgelelim hakem hata da yapsa veya rakip oyuncu tahrik de etse Fenerbahçe kaptanının bu kadar kolay öfke sınırını aşmaması ve takımını yalnız bırakmaması gerekir. Kaldı ki Emre, henüz daha Cuma geceki lig maçında yine kenardan sarı kart görmüştü.

Her şeye rağmen Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında oyuna ortak oldu ve güzel bir golle beraberliği de yakaladı.

Sarı- lacivertliler ikinci yarıya Zajc’ın yerine Mehmet Ekici ile başladılar. Fenerbahçe bu değişiklikle Zajc’ın tehlike yaratan ara paslarından mahrum oldu ama Mehmet Ekici’nin sert şutları ile önemli tehlikeler yarattı.

Esasen sarı- lacivertliler, 60’a kadar iyi de gidiyorlardı. Ama Emre Belözoğlu galiba yine rahat duramadı. Tribündeki Volkan Demirel’e bir yerlerden (!) telefonla gelen direktif ve onun da yine telefonla bu direktifi kulübeye iletmesi sonucunda Deniz Türüç bir anda kulübede buldu kendisini. O da anlayamadı tabii iyi mücadele ettiği halde niye neşter yediğini ve gösterdi tepkisini. Deniz Türüç’ün yerine oyuna giren Ferdi ise onun çeyreği kadar katkı veremedi. İlerleyen dakikalarda ise oyun anlamında iyice geriledi Fenerbahçe ve kalesinde iki gol daha gördü.

Kısacası keskin sirke küpüne zarar verdi. Üstelik Trabzonspor çok da üstün oynamadan yendi Fenerbahçe’yi. Oysa maç 1-1 iken 65’lerde oyuna dahil olacak bir Emre Belözoğlu çok şeyi değiştirebilirdi. Nitekim daha Cuma gecesi Kayseri maçında gördük oyunu nasıl değiştirebildiğini. Ama Cuma gecesi takımını galibiyete taşıyan kaptan, dün gece ona zarar verdi. Üstelik sarı- lacivertlilerin, kötü giden sezonda tek umutları olarak kupa kalmışken…

15 Haziran’da, 95. doğum gününde bir kez daha andığımız büyük usta Attila İlhan’ın dediği gibi ‘’Son umut kırılmıştır, Kaf Dağı’nın ardındaki… ‘’ Evet, artık bütün planlar önümüzdeki yıl üzerine. Ama bahsettiğimiz o önümüzdeki sezonda büyük ihtimalle Avrupa’da da olamayacak Fenerbahçe. Ve eğer büyük hayallerin beslendiği o gelecek sezonda Emre Belözoğlu da olacaksa kulübede, öfkesini artık dizginlemeyi öğrenmesini salık veririz dostane bir şekilde. Kaldı ki o önümüzdeki sezon, yönetimin de son şansı olacak büyük ihtimalle. Unutmayın, bu sezona da büyük hayallerle başlamıştı Fenerbahçe ve kötü giden sezonun üstüne bir de Galatasaray’a 20, Trabzonspor’a da 23 yıl sonra yenildi Kadıköy’de…

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