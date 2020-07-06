Galatasaray tribünlerinin özellikle son iki yıldır çok fazla kullandıkları bir kelime konsantrasyon. Ancak Trabzonspor karşısında izlediğimiz Galatasaraylı futbolcularda konsantrasyondan eser yoktu. Nitekim Feghouli’nin kırmızı karta neden olan o affedilmez hareketi de, Donk’un penaltıya sebebiyet veren müdahalesi de, Seri’nin ilk yarıda adeta sarı kart görmek için didinmesi de hep bu konsantrasyon eksikliğinin göstergeleriydi. Hatta Fatih Terim’de bile bunun izleri vardı. Eğer herhangi bir sakatlık söz konusu değilse, Emre Akbaba’nın yerine Yunus’un oyuna dahil edilmesi de bu anlamda değerlendirilebilecek bir değişiklikti.

Esasen Galatasaray teknik yönetimi ve futbolcular, konsantrasyon problemi yaşamakta çok da haksız değiller. Sarı- kırmızılılar, Rize’de adeta katledildiler. İç sahadaki Gaziantep maçı da üzerine cila oldu. Sekiz eksikle çıkılan Medipol Başakşehir karşısında iyi mücadeleye rağmen iki puan kaybedilmesi moralleri iyice bozdu. Son yaşanılan Onyekuru olayı, zaten bozuk olan moralleri iyice yere serdi.

Aslına bakarsanız geçen gün Fatih Terim’in Onyekuru ile birlikte yer aldığı fotoğraftaki yüz ifadesi, sarı- kırmızılıların içinde bulundukları ruh halini açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Gerçekten de Galatasaray takımı bu sezon, özellikle de pandemi sonrası çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ancak yaşanılan bu sıkıntılar kesinlikle ‘’ şanssızlık ‘’ olarak değerlendirilemez!

Yeniden karşılaşmaya dönersek, Feghouli’nin kırmızı kart gördüğü 32. dakikaya kadar nispeten ortada bir maç vardı. Ancak bu kırmızı kart, Galatasaraylı futbolcuların mental seviyelerinin tamamen negatife düşmesine ve önce oyun ardından da skor üstünlüğünün Trabzonspor’a geçmesine neden oldu.

Fatih Terim, ikinci yarıya Linnes ve Sekidika ile başlayarak sağ kanatta etkili olmak istedi. Belhanda da sola kaydırıldı. Ancak skorun 2-0’a gelmesi engellenemedi.

Fatih Terim, 2-0’dan sonra hem farkın daha da açılmasını önlemek hem de kanatları daha aktif kullanıp hızlı çıkışlarla tehlikeler yaratabilmek amacıyla stoperleri üçledi, Linnes ve Şener’i de üçlü savunmanın kanatlarına yerleştirdi. Nitekim bu plan çerçevesindeki oyun, 90+3’de penaltıyı ve golü getirdi. Lakin kısa bir süre sonra gelen Trabzonspor’un üçüncü golü, sarı- kırmızılıların beraberlik umutlarını tamamen bitirdi.

Yukarıda da belirttiğim gibi Galatasaray zor bir sezon geçiriyor. Şampiyonluk umutları sona eren Cim Bom, puan kayıpları devam ederse Avrupa Kupaları’na bile katılamayabilir. Ancak sarı- kırmızılılar, içinde bulundukları bu durumu yeni bir başlangıç için fırsata dönüştürebilirler. Bu anlamda Galatasaray teknik ve idari yönetimi, bir an önce önümüzdeki yılın planlamasına başlamalılar. Hatta bu konuda bazı çalışmalar olduğu da duyuluyor. Verim alınamayan oyuncularla yollar ayrılmalı, gelecek vaat eden isimler takıma kazandırılmalı. Elbette burada ekonomik faktörler devreye girecek. Ekonomik şartların bu değişime ne ölçüde izin vereceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz…