Galatasaray, şampiyonluk yolunda köşe taşı niteliği taşıyan kritik galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Maça iyi başlayan sarı- kırmızılılardı. Ev sahibi Alanyaspor ise sağ kanadında büyük boşluklar bıraktı. Galatasaray bu boşlukları iyi değerlendirdi ve üçüncü denemesinde gole ulaştı. Emre Kılınç’ın bu golünde Yedlin’in uzun topla gönderdiği harika pası da takdir etmek gerekiyor. Zaten Yedlin’in hücum yönü, savunma yönüne göre daha fazla ön plana çıkıyor.

Galatasaray’ın golünden bir dakika önce Salih Uçan’la bir topu direkten dönen Alanyaspor, golden sonra da oyunun içinde kalarak çabasını sürdürdü. Ancak oyun anlamında da ağır basan taraf sarı- kırmızılılardı. Lakin 33.dakikada Babacar’a gösterilmeyen kırmızı kart, Galatasaraylı futbolcuları mental açıdan olumsuz etkiledi. Nitekim ilk yarının kalan dakikalarında bu etkinin izleri kendisini gösterdi.

İkinci yarı tamamen farklı bir mücadeleye sahne oldu. Sahanın tek hakimi olan Alanyaspor, oyunu bütünüyle Galatasaray sahasına yıktı. Ev sahibi takım, özellikle son bölümde çok önemli fırsatlar yakaladı. Ancak maçın adamı Muslera’yı geçemediler. Kaptan, bir kez daha takımını kurtardı. Hem de Alanya gibi zor ve kritik bir deplasmandan. Muslera için artık hangi övgü sözcüklerini kullanabileceğimizi bilmiyorum. Esasen, onu anlatmaya kelimeler yetmiyor.

Fatih Terim, Alanyaspor’un yoğun baskısı karşısında oyuncu değişikliklerini yapmakta çok geç kaldı. Hele, takım ileride top tutamadığı halde Babel’in 90. dakikada sahaya sürülmesi çok dikkat çekiciydi.

Bildiğiniz gibi hakem konularına çok fazla girmiyor, sahada oynanan futbolu değerlendirmeye çalışıyorum. Gelgelelim hakemlerimiz o kadar maçın önüne geçiyorlar ki, kendileri hakkında yazmaya mecbur bırakıyorlar. Bu maçta da gerek Zorbay Küçük ve ekibi gerekse de VAR hakemleri maçın önüne geçmeyi başardılar. Hakemler her ne kadar maçın genelinde kötü bir yönetim sergileseler de özellikle Onyekuru’ya yapılan müdahalede verilmeyen penaltı ve Luyindama’nın pozisyonunda Babacar’a gösterilmeyen kırmızı kart ön plana çıktı. Bu hakemlik anlayışı karşısında, ‘’ ligimizin marka değeri ‘’ gibi laflar çok anlamsız kalıyorlar. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Yazık, çok yazık…

Galatasaray’ın Alanya gibi zor bir deplasmanda kötü oynamasına rağmen üç puan kazanması, bu galibiyetin önemini daha da arttırıyor. Şampiyonluk yarışında, kötü oynarken kazanılan üç puanlar altın değeri taşırlar. Eğer Galatasaray sezon sonunda şampiyon olursa, Alanyaspor karşısında kazanılan bu üç puan çok kritik bir rol oynamış olacak.