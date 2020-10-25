Galatasaray, Erzurumspor galibiyetiyle nefes aldı. Ancak bu, küçük bir nefes, bir soluklanmanın ötesine geçmiyor. Çünkü Erzurumspor, çok etkisiz bir futbol ortaya koydu. Bu nedenle Galatasaray’ın gerçek anlamda hayat bulması için Ankaragücü maçını da kazanması gerekiyor. Kaldı ki Erzurumspor karşılaşmasında saçma sapan bir şekilde oyun dışı bırakılan Falcao, Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Gerçekten de Erzurumspor bırakın Galatasaray’a rakip olmayı, sarı- kırmızılıları rahatsız edecek bir futbol dahi oynayamadı. Nitekim buldukları gol, kaleci Farnolle’un tek topla Gomes’i görmesi ve Marcao’nun bu oyuncuya penaltı yapması sonucunda oluştu. Bunun dışında oyunun hakimi, on kişi oynadığı 21 dakika da dahil olmak üzere Galatasaray’dı.

Erzurumspor, diğer takımların yaptığı gibi stoperlere ve Taylan Antalyalı’ya baskı yapmadı. Böyle olunca da Taylan çok rahat bir şekilde top yapabildi. Bunun dışında Belhanda ileride etkili oldu. Bekler de hücuma çok katkı verdiler. Babel de daha diri bir görüntü sergiledi. Sarı- kırmızılıların ikinci golünde Falcao’ya gönderdiği tek top gerçekten güzeldi.

Stoperlere baskı olmamasına rağmen Marcao kötü bir maç çıkarttı. Nitekim hatalı müdahalesiyle neden olduğu penaltı sonucunda Erzurumspor beraberliği yakaladı. Luyindama ise daha derli topluydu. Hatta Galatasaray’ın ikinci golü öncesinde topu rakip yarı sahanın ortalarına kadar getiren de Luyindama idi.

Emre Kılınç, pozisyonlar buldu ve Galatasaray’ın ilk golünü attı. Falcao’nun golü ise gerçekten harikaydı. Lakin Kolombiyalı golcü, Erzurumspor maçını attığı bu güzel golle değil saçma sapan bir şekilde gösterilen kartlar sonucu oyun dışı kalmasıyla hatırlayacak ki bu, onun Avrupa kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart olma özelliği taşıyor.

Galatasaray, on kişi oynadığı 21 dakika boyunca eksik olduğunu hissettirmedi. Bunda özellikle Arda Turan’ın etkisi büyük oldu.

Fatih Terim’in kalede Okan Kocuk’u görevlendirmesi doğru bir tercihti. Okan, maçın 1-0 olduğu bölümde Gomes’in çaprazdan şutunu güzel bir şekilde çıkarttı. Bence kalede Okan ile devam edilmeli. Unutulmamalı ki, geçen sezon yenilen gollerin çoğunda Okan’dan çok defansın hataları söz konusuydu.

Hakem konusunda maçı pozisyon pozisyon değerlendirmek yerine tek bir cümleyle görüş belirtmek yeterli olacaktır. Arda Kardeşler’in bırakın FİFA kokartı takmak, hakemlik yapması bile doğru değil. Bu görüşün tek bir maç üzerinden verilmediğini de özellikle de belirtmek isterim.