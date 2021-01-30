Gaziantep’teki zorlu mücadeleye iyi başlayan konuk takım Galatasaray’dı. Özellikle solda Saracchi- Arda ikilisi oldukça etkili oldular. Ancak sarı- kırmızılılar, Babel’in serbest vuruşu dışında rakip kalede ciddi bir tehlike yaratamadıkları gibi yaklaşık olarak 15. dakikadan sonra oyun olarak gerilemeye başladılar ve kısa bir süre sonra oyunda bütün etkinliklerini ve üretkenliklerini kaybettiler. Defansta beşli duran ve hızlı adamlarıyla tehlike yaratan ev sahibi Gaziantep ise bulduğu dört net gol pozisyonu ile gole daha çok yaklaşan taraf oldu. Bu dört net gol tehlikesinden üçünü kurtaran Muslera ise Galatasaray’ı skor olarak oyunda tutan adamdı.

Takım halinde kapanan ve beşli savunma uygulayan Gaziantep duvarını aşmakta zorlanan Galatasaray, savunma arkasına atılan toplarla şansını denedi ancak her seferinde ofsayt engeline takıldı.

Sarı- kırmızılılar, Fatih Terim’in Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürmesiyle ikinci yarıya daha agresif bir başlangıç yaptılar. Gaziantep ise Onyekuru tehlikesine rağmen beş kişilik çizgi defansla ofsayt taktiğini izlemeye devam ederek ciddi bir hata yaptı ve kısa süre içerisinde bunun bedelini ödedi.

Onyekuru’nun akıl ve beceri dolu bu güzel golü, Gaziantep takımının oyun düzenini bozdu ve bütün inisiyatif Galatasaray’a geçti. Nitekim Onyekuru, bir kez daha rakip defansın arkasına geçip skoru ikiye çıkararak maçı da bir anlamda bitirmiş oldu. Uzatmanın son dakikasındaki penaltı golü de Gaziantep’e beraberlik için yetmedi.

Özetle, Onyekuru’nun Galatasaray’a dönüşü muhteşem oldu. Esasen, maçın ilk yarısında Gaziantep duvarını aşamayan Galatasaray’ı düşündüğümüzde, Onyekuru transferinin sarı- kırmızılılar için ne kadar önemli olduğu kendisini net olarak gösterir. Gaziantep kilidini çözerek üç puanın Galatasaray hanesine yazılmasında başrolü oynayan Onyekuru, sarı- kırmızılıların bundan sonraki maçlarında da en önemli kozlarının başında gelecektir.

Tabii burada Fatih Terim’in Onyekuru transferinde ısrarcı olmasında ne kadar haklı olduğu da görülmüş oldu. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu’nun ikinci goldeki güzel asistini göz önüne aldığımızda, Fatih Terim’in ikinci yarının başında oyuna sürdüğü iki ismin skorun değişmesine doğrudan katkı yaptıklarını belirtmemiz gerekir.

Galatasaray’ın Gaziantep karşısındaki kritik galibiyetine damga vuran üç futbolcu vardı. Biri şüphesiz Onyekuru. Diğeri, maçın ilk yarısında yaptığı üç net kurtarışla sarı- kırmızılıları geriye düşmekten kurtaran Muslera ki, Uruguaylı kaleci ikinci yarıda da kalesinde güven verdi. Üçüncü oyuncu ise Galatasaray 1-0 öndeyken kale çizgisinden çıkardığı topla beraberliği önleyen Saracchi. Nitekim sarı- kırmızılılar, bu pozisyonun hemen ardından ikinci gole ulaştılar. Bu arada Saracchi’nin maçın genelinde de iyi bir oyun sergilediğini eklemeden geçmeyelim.

Sonuç olarak Galatasaray, kendi sahasında on yedi maçtır yenilmeyen Gaziantep FK’yı mağlup ederek çok kritik bir üç puan kazandı. Galatasaray’da Emre Akbaba, Belhanda ve Emre Kılınç’ın kötü performansları devam ederken transferler de sürüyor. Sarı- kırmızılılar, Salı akşamı Başakşehir karşısında yine önemli bir maça çıkacaklar. Başakşehir, büyük ihtimalle o maça yeni teknik direktörü ile çıkarak yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Galatasaray’da mevcut futbolcuların formları ve yeni gelen oyuncuların durumları, Başakşehir maçındaki kadro şekillenmesini etkiler mi? Bunu hep birlikte göreceğiz…