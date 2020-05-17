Öncelikle beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e, Covid- 19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye ve yine testleri pozitif çıkan kulüplerimizin futbolcuları ile tüm çalışanlarına ve PCR testi negatif çıkmasına rağmen ciğerlerinde Covid- 19 bulgularına rastlandığı için tedbir amaçlı ilaç tedavisine başlanan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sayın Burak Çağlan Kızılhan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum.

Ligimizin 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasının ardından patlayan Covid- 19 vakaları doğal olarak bu kararın yoğun bir şekilde tartışılmasına neden oldu.

Esasen, pandemi tehlikesi nedeniyle basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin devam etmemesi kararını alan Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa’nın ve hatta Dünya’nın pek çok ülkesi futbol liglerini devam ettirmeyi düşünüyor ve bu konuda çalışmalar yapıyor. Özellikle Avrupa kıtası bu hususta öne çıkıyor. Nitekim UEFA da liglerin oynanmasını teşvik ediyor.

Bu anlamda dün başlayan Bundesliga, şüphe ormanında açan bir umut çiçeği oldu futbolseverler için.

Elbette hepimiz özledik futbol heyecanını. Milyonları peşinden sürükleyen büyülü bir oyun bu. Gelgelelim günümüzde bir oyundan çok bir endüstriye dönüştü futbol. Zaten Avrupa merkez olmak üzere Dünya’nın pek çok yerinde liglerin devam ettirilme çabası da bundan kaynaklanıyor.

Temennimiz salgının Dünya üzerinde etkisiz hale getirilmesi ve insanların sadece futbol değil her alanda normal olmasa bile normale yakın bir yaşama geçebilmeleri. Ama bu aşamaya gelinmediği takdirde, maçların oynanıp oynanmaması kararını Dünya’nın her yerinde futbolun aktif aktörleri vermelidir. Yani futbolcular, teknik adamlar ve hakemler. Elbette antrenmanlarda ve maçlarda aktif olarak görev alacak diğer aktörleri de buna eklemeliyiz.

Sonuçta maçlar oynandığında hastalık riskini üzerine alacak olan bu insanlar. Bu nedenle de bu kararı onlar vermeliler.

Hayatta en önemli şey sağlıktır. Nitekim futbolun da dayandığı esasların başında sporcu sağlığı gelmiyor mu?

Bu nedenle artık papatya falına dönüşen ligler başlayacak mı, başlamayacak mı tartışmasının anlamsızlığını görmek gerekiyor. Salgının seyrine göre futbolun içerisinde birinci derecede yer alan aktörler yani forma ve eşofman giyenler eğer oynamaya karar verirlerse maçlar başlar. Bu Haziran olur, Temmuz olur, Ağustos olur. Yani ne zaman uygunsa o zaman olur. Uygun olmazsa da oynanmaz. Çünkü hiçbir şey sağlıktan değerli değildir.

Sonuca gelirsek, bizler umudumuzu yeşertmeli ve inancımızı yitirmemeliyiz. Bir kez daha ifade ediyorum, temennim salgının Dünya üzerinde en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması ve tüm insanların normal ya da normale yakın bir yaşama dönebilmeleri.

Sağlıklı ve mutlu bir Dünya dileğiyle…

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