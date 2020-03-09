Ligin zirvesini yakından ilgilendiren Sivasspor- Galatasaray maçı birçok hikayeye sahne oldu.

Karşılaşmaya Sivasspor oldukça tempolu ve baskılı başladı. Nitekim kırmızı- beyazlılar bu yoğun baskılarının karşılığında henüz yedinci dakikada 1-0 öne geçmeyi başardılar.

İşte bu golden sonra karşılaşmada başka bir hikaye başladı. Çünkü Sivasspor bu golden sonra anlaşılmaz bir şekilde geri çekilmeye başladı. Galatasaray ise aynı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi yenik duruma düşmesine rağmen sakin kalarak kendi oyununu oynamaya çalıştı. Nitekim sarı- kırmızılılar, Sivasspor’un geri çekildiği bu süreçte gittikçe oyuna ağırlıklarını koydular ve bunun sonucu olarak da önce beraberliği yakaladılar ardından da öne geçtiler. Bu arada Galatasaraylı futbolcular attıkları iki golün dışında birçok pozisyona da girdiler. Kısacası ilk yarı Galatasaray lehine çok daha farklı bir sonuçla tamamlanabilirdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan konuk Galatasaray’dı. Ancak 58. dakikadaki penaltı golüyle Sivasspor’un beraberliği yakalamasının ardından oyunda hikaye yine değişti. Bu golden mental olarak olumsuz etkilenen Galatasaraylı futbolcular, bunu oyunlarına da yansıttılar. Bu da Galatasaray’ın maçın kalan bölümünde etkisiz kalmasına neden oldu. Sarı- kırmızılılar rakip sahada top kullanamadılar, uygun pozisyonlarda kaleye vurmak yerine yanlış tercihler yaptılar, atak sonlandıramadılar ve çok top kaybettiler. Sivasspor ise yeniden oyunda etkinlik kazandı ve pozisyonlar buldu. Ancak bunlar skoru değiştirmeye yetmedi.

Galatasaray ilk yarıda takdir edilecek bir performans sergiledi. Sadece Onyekuru eski maçlara göre biraz tutuk bir görüntü sergiledi. Bunun dışında sahada her açıdan mükemmel bir takım vardı. Feghouli harika bir performans ortaya koydu. Başarılı futbolcu, Galatasaray’ın ilk golünde çok zor bir topta inanılmaz bir asist yaptı. Daha sonra da güzel bir gole imza attı. Bununla birlikte yakaladığı uygun topları gole çevirememesi skora etki etti.

Falcao da bir asist ve bir golle maça damgasını vuran futbolculardan oldu. Kolombiyalı golcü, sakatlıktan çok iyi döndü. Bu maçta da başarılı performansını devam ettirdi. Üstelik Falcao, 58. dakikadan sonra oyundan düşmeyip ayakta kalan ender isimlerden oldu.

Donk savunma görevinin yanında ilk yarıda hücuma da çok katkı sağladı. Nitekim Galatasaray’ın ikinci golünde topla çıkan ve topu oldukça güzel bir şekilde Falcao’ya gönderen Donk’tu. Donk, Galatasaray’ın oyununda oldukça önemli bir yere sahip. O da bunu her maç bir kez daha gösteriyor.

Ancak bir diğer savunma oyuncusu Saracchi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Saracchi, Falcao’nun aksine sakatlıktan hiç de iyi bir şekilde dönmedi. Uruguaylı futbolcu defansta çok riskli müdahaleler yapıyor. Hücumda da özellikle ikinci yarıda çoğu topu kötü kullandığı gibi çok fazla da top kaybetti.

Onyekuru ikinci yarıda tamamen oyundan düştü. Ancak Fatih Terim bir gol umudu olarak onu sahada tuttu. Lakin umduğunu bulamadı.

Zirve yarışını oldukça ilgilendiren bu karşılaşmanın sonucu, bu yarış içerisinde yer alan rakip takımların özellikle de Medipol Başakşehir’in ve Trabzonspor’un işine yaradı. Rakipleri 49 puanda kalan Beşiktaş da üst sıralar için umutlandı. Doğal olarak önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor- Medipol Başakşehir ve Galatasaray- Beşiktaş maçları da daha fazla önem kazandı. Tabii önce hafta içerisinde oynanacak Yeni Malatyaspor- Trabzonspor erteleme maçı var.

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