Yaşadığımız şu süreçte oyuncuları futbola motive etmek oldukça zor. Seyircisiz derbinin ilk yarısındaki kötü oyunun temel nedeni de buydu.

Bunun dışında Galatasaray açısından ilk yarıdaki kötü futbolun başka nedenleri de vardı. Bunlardan biri Fatih Terim’in Belhanda tercihiydi. Fatih Terim her defasında hayal kırıklığı yaşamasına rağmen hâlâ Belhanda’ya inanmaya ve güvenmeye devam ediyor. Nitekim böylesine önemli bir derbide onu ilk on birde sahaya sürerek bu güvenini bir kez daha gösterdi. Lakin bir kez daha hayal kırıklığına uğramaktan kurtulamadı.

Galatasaray’ın ilk yarıdaki etkisizliğinin ve kötü görüntüsünün bir diğer nedeni de Lemina’nın stoperlerin arasına çok fazla girmesiydi. Bu nedenle sarı- kırmızılılar orta sahada bir kişi eksik kaldılar. Belhanda’nın da etkisizliğiyle bu sayı ikiye çıktı. Böyle olunca da orta sahanın hakimi Beşiktaş oldu. Bu durum, Galatasaraylı futbolcuların rakip sahaya geçişlerde sorun yaşamalarına ve çoğu zaman uzun top kullanmak zorunda kalmalarına neden oldu. Ancak sarı- kırmızılılar bunda da başarılı olamadılar.

Gelgelelim ilk yarıda gol pozisyonlarını bulan da yine Galatasaray’dı. Özellikle Feghouli’nin kaçırdığı pozisyon çok netti. Beşiktaş ise orta sahada daha üstün olmasına rağmen hücumda hiçbir varlık gösteremeden ve rakip kaleye şut atamadan ilk yarıyı bitirdi. Bu arada siyah- beyazlıların ilk yarıdaki orta saha üstünlüklerinin bir nedeninin de Atiba olduğunu belirtelim.

İkinci yarı daha farklı bir oyuna sahne oldu. Galatasaray’da Belhanda’nın yerine Ömer Bayram’ın oyuna dahil olması ve Lemina’nın biraz daha öne gelmesi, sarı- kırmızılıların oyunun bütün üstünlüğünü ellerine almalarına neden oldu.

Gerçekten de Galatasaray ikinci yarıda oldukça pozitif bir futbol ortaya koydu. Beşiktaş ise özellikle 60. dakikadan sonra tamamen sahasına çekilip kontrataklarla tehlike yaratmaya çalıştı. Siyah- beyazlılar bu devrede N'Koudou ve Atiba ile iki önemli şans yakaladılar. Ancak pozisyon zenginliği yine Galatasaray’dan yanaydı. Sarı- kırmızılılar özellikle Onyekuru ve Feghouli ile net fırsatlardan yararlanamadılar.

Fatih Terim, Emre Akbaba’yı daha erken bir dakikada Seri’nin yerine oyuna alabilirdi. Ama Fatih Terim güvenliği ön planda tutmayı tercih etti ve Emre Akbaba’yı 87’de Onyekuru’nun yerine sahaya sürdü.

Esasen daha yorum yapılabilecek pek çok konu var. Örneğin ligin ikinci yarısına tempolu bir futbolla başlangıç yapan Galatasaray, son zamanlarda yeniden yavaş oynamaya başladı. Diğer taraftan derbinin sonucu iki takıma da yaramadı. Bu sonuçtan daha çok Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kârlı çıktılar. Gelgelelim şu an, bunları tartışmak için çok uygun bir zaman değil. Çünkü ortam, futbol oynamaya uygun bir ortam değil. Bu nedenle teknik, taktik, oyuncu performansları gibi konular ve bu konularla ilgili konuşmalar ve yorumlar bu ortamda çok fazla bir önem taşımıyorlar. Dünkü yazımda da belirttiğim gibi, seyircisiz maç elbette bir önlemdir. Ancak Avrupa’da olduğu gibi bizim liglerimize de bir süre ara verilmesinin daha doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Umudum, hafta içerisinde bu yönde bir karar alınması. Çünkü sağlık, her şeyden önce gelir.

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