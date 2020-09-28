Derbi öncesi her ne kadar kağıt üzerinde ağır basan taraf Galatasaray olsa da sahada daha farklı bir görüntü ortaya çıktı.

Takım savunmasını iyi yapan Fenerbahçe, rakibine önde basarak sarı- kırmızılıların istedikleri gibi oyun kurmalarını engelledi. Geriden ise hızlı çıkışlarla tehlikeler yaratmayı düşündü ve bunda da başarılı oldu.

Santrafor arkasında görev verilen Ozan Tufan, çok başarılı bir performans sergiledi. Caner, hücuma çok katkı verdi. Gustavo da orta sahada göz doldurdu. Lakin sarı- lacivertlilerin kanat oyuncuları Thiam ve Deniz Türüç, bence istenilen düzeyde değillerdi.

İlk yarıda iyi oyuna rağmen kaleyi bulan şutları olmayan sarı- lacivertliler, ikinci yarıya çok daha iyi başladılar. Yaklaşık 70. dakikaya kadar da oyunda üstün olan taraftılar. Galatasaray’ın bu dakikada yaptığı oyuncu değişiklikleri ve takım dizilişindeki değişiklik, sarı- kırmızılıları oyunda yeniden etkin bir hale getirdi.

Kısacası ilk on birinde yedi yeni oyuncusuna görev veren Fenerbahçe, geçmiş iki maçına göre çok daha olumlu bir görüntü sergiledi. Tartışılan konu olan Valencia’nın oynayacağı bölge ise ileriki haftalarda netlik kazanacaktır.

Aynı Fenerbahçe gibi takım savunmasını iyi yapan ev sahibi Galatasaray, maçın seyircisiz olmasından dolayı saha avantajını kullanamadı. Sarı- kırmızılılar, yukarıda da belirttiğim gibi Fenerbahçe’nin önde basmasından dolayı istedikleri gibi oyun kurmakta zorluk çektiler. Yine de Galatasaraylı futbolcular gol pozisyonlarına girmeyi başardılar. Ancak gerek son tercihler ve son vuruşların kötü olması gerekse de kaleci Altay’ın başarılı performansı, bunların gole dönüşmesini engelledi.

Fenerbahçe’nin ikinci ve üçüncü bölgedeki baskısı, Galatasaraylı futbolcuların genel anlamda oyunlarını ve performanslarını da etkiledi. Bu nedenle Galatasaraylı çoğu futbolcu, performans bakımından daha önceki maçların gerisinde kaldılar. Esasen her ne kadar Fatih Terim, Hajduk Split maçında olduğu gibi kimi zaman rotasyona gitse de yine de yoğun maç temposunun da sarı- kırmızılıları olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz.

İkinci yarıya kötü başlayan Galatasaray, 70. dakikadaki değişikliklerle oyunu dengeledi. Son bölümdeki baskı ise golü getirmeye yetmedi.

Bence maçın adamı tartışmasız bir şekilde Luyindama idi. İnanılmaz riskli ve başarılı müdahaleler yaptı. Marcao da başarılı performansıyla ona eşlik etti.

Galatasaray’da Falcao, Arda ve Feghouli gibi futbolcuların henüz tam kapasitelerine ulaşamadıklarını gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu oyuncular tam olarak hazır duruma geldiklerinde daha iyi bir Galatasaray izleyebiliriz.

Sarı- kırmızılılarda gözler şimdi Rangers maçına çevrildi. Galatasaray’a bu karşılaşmada başarılar diliyorum…