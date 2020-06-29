Zirve açısından büyük önem taşıyan karşılaşmaya ev sahibi Medipol Başakşehir iyi başladı. Turuncu- lacivertlilerin on dakikalık bu baskısının ardından Galatasaray oyunda dengeyi kurdu ve hatta rakibinden daha iyi bir oyun ortaya koymaya başladı. Bunda en başta Seri ardından da Ömer Bayram ve Feghouli’nin büyük katkıları oldu.

İkinci yarıya Robinho’nun yerine Demba Ba ile başlayan Başakşehir, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da iyi başlayan taraftı. Arka arkaya geliştirdikleri ataklarla Galatasaray defansını boğan turuncu- lacivertliler, skor olarak üstünlüğü elde etmeyi de başardılar.

Galatasaray, 56’dan sonra yine oyunda etkili olmayı başardı ve kısa süre içerisinde oyun üstünlüğünü eline aldı. Nitekim sarı- kırmızılılar, 67’de beraberliği yakaladılar.

Galatasaray bu dakikadan sonra galibiyet golünü bulmak için çok çabaladı. Ancak son vuruşlar yapılamayınca bu gol de gelmedi ve karşılaşma sarı- kırmızılılara yaramayan bir skorla tamamlandı.

Esasen, ligde sekiz puan gerisinde olduğu lider Medipol Başakşehir karşısına sekiz önemli eksikle çıkan Galatasaray, beklenenin çok üzerinde bir oyun ve mücadele sergiledi. Bu anlamda sarı- kırmızılıları tebrik etmek gerekir.

Üç santraforundan da yoksun olan Fatih Terim, Başakşehir karşısında bu mevkide Emre Akbaba’ya görev verdi. Onyekuru da kimi zaman ikinci bir santrafor gibi içeri girdi. Emre Akbaba, attığı golle görevini yerine getirdi. Ama orijinal bir santrafor olsaydı, özellikle ikinci yarıda yapılamayan o son vuruşları gerçekleştirip skor üstünlüğünün alınmasını sağlayabilirdi.

Elbette artık bu eksikleri konuşmanın pek bir anlamı yok. Sarı- kırmızılılar, Rize’de adeta katledildiler. İç sahadaki Gaziantep maçı da üzerine cila oldu. Her şeye rağmen Başakşehir karşısında forma giyen Galatasaraylı futbolcular, adeta bir onur mücadelesi verdiler ve üç puan için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Sarı- kırmızılılarda öne çıkan isim Seri oldu. Ligin ikinci yarısındaki başarılı futbolunu, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından arttırarak devam ettiren Fildişi Sahilli futbolcu, Başakşehir karşısında da takımının en iyisiydi. Seri, hem geriden aldığı toplarla defansını rahatlattı hem de ileriye taşıdığı toplarla sarı- kırmızılıların oyun kurucusu oldu.

Seri’nin ardından yukarıda da belirttiğim gibi Ömer Bayram ve Feghouli de sergiledikleri mücadele ile öne çıktılar. Aynı şekilde Donk da bu isimlere eşlik etti. Öte yandan sakatlanan Lemina’nın yerine oyuna dahil olan Emin Bayram da başarılı futboluyla ilerisi için umut verdi.

Böyle maçlarda fark yaratması beklenilen Belhanda ise yine ortalıkta yoktu. Ömer Bayram’ın yerine son bölümde sahaya sürülen Taylan Antalyalı da iyi bir performans sergileyemedi. Saracchi, Galatasaray’ın golünde asist yapmasına ve sarı- kırmızılıların hücumlarında etkili gözükmesine rağmen genel anlamda yine savruktu ve yine güven vermedi. Nitekim Medipol Başakşehir’in golünde Aleksic’in arkasında kaldı ve gol vuruşunu engelleyemedi. Galatasaray önümüzdeki sene bu oyuncuyla devam edip etmeme konusunu iyice düşünmeli. Ama kurtulunması gereken ilk isim tabii ki Belhanda!

Hakem Ali Palabıyık, beklenilenin aksine fena bir maç yönetmedi. Umarım bu performansını arttırarak devam ettirir. Tabii yine de tartışılacak pozisyonlar oldu. Örneğin Başakşehirli Mahmut’a gösterilen sarı kart bence yanlıştı. Kaldı ki aynı Mahmut, Galatasaray’ın golü öncesinde Seri’ye yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart görmeliydi. Bu durumda da ikinci sarı karttan oyun dışı kalması gerekirdi. Bu arada Visca’nin ikinci sarı kartında da direkt kırmızı kart çıkabilirdi. İlk yarıda Ömer Bayram’ın bileğine basıldığı pozisyonda sarı kart çıkmaması da bir başka hata olarak yerini aldı.

Sonuç olarak bu skor Galatasaray’a yaramadı. Elbette henüz daha beş hafta var ve sarı- kırmızılıların matematiksel olarak şansları sürüyor. Cim Bom haftaya sahasında Trabzonspor ile oynayacak. Başakşehir ise üç eksikle Antalya deplasmanına gidecek. Elbette bu maçlardan çıkacak sonuçlar hesapları değiştirebilir. Ama yine de Galatasaray’ın işi çok zor. Bu nedenle sarı- kırmızılılar, bir yandan Kaf Dağı’nın ardında ufak da olsa gözüken umut için mücadele ederlerken diğer yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmalılar.