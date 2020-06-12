Süper Lig, üç aylık bir aranın ardından bugün yeniden başlıyor. Bu sekiz haftalık süreçte hiçbir olumsuzluğun, Covid- 19 vakasının ve sakatlığın yaşanmamasını diliyorum. Ancak lige verilen uzun ara, özellikle adale sakatlıklarının yaşanmasına neden olabilir. Nitekim Almanya’da bunun örnekleri yaşandı.

Öte yandan bu uzun ara, bazı oyuncuların ve takımların performanslarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle ligin zirvesinde ve aşağısında yer alan takımların sıralamalarında değişiklikler yaşanabilir.

Takımları etkileyebilecek bir diğer konu da maçların seyircisiz oynanacak olması. Bu, deplasman takımlarına bir avantaj sağlayabilir. Diğer taraftan bu konu şampiyonluk yarışını da etkileyebilir. Medipol Başakşehir gibi seyircisiz oynama alışkanlığına sahip bir takımın, Trabzonspor ve Galatasaray gibi etkili ve ateşleyici güce sahip taraftarları olan takımlara karşı daha avantajlı bir duruma gelebileceğini düşünüyorum.

Elbette futbolcuların uzun arayı nasıl değerlendirdikleri ve ardından başlayan takımla antrenman döneminin nasıl geçirildiği, kısacası fizyolojik güç ve kondisyon da çok önemli. Bu anlamda da Galatasaray’ın, oyuncuların evde oldukları dönemde dahi fiziki açıdan güçten düşmelerini önleyecek bir program uyguladığını Sayın Osman Şenher’in yazılarından öğreniyoruz.

Elbette diğer takımlar da kendi hazırlıklarını yaptılar ve artık top santrada. Başlama vuruşundan sonra varsayımlar yerlerini gerçeklere bırakacaklar. Kısacası, fizyolojik ve psikolojik güce sahip takımlar varacaklar hedeflerine…

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