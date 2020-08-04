Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu bayrağı devraldılar!

Kenan Sofuoğlu’nun pistlere veda etmesinin ardından yeni gelen isimler yavaş yavaş adından söz ettirmeye başladı.

Superbike kategorisinde boy gösteren ancak sezona istediği gibi başlayamayan Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hafta sonu yapılan iki yarışta da üçüncülük kürsüsüne çıkan Red Bull sporcusu zirvedeki rakiplerine de gözdağı verdi.

Motorsporları adına güzel haberler bununla da bitmedi. Dünya Supersport 300 Şampiyonası’nda Biblion Motoxracing Yamaha takımı adına mücadele eden ve ilk yarışta 6’ncılık elde eden Bahattin Sofuoğlu ise İspanya’daki sezonun ilk ayağının ikinci yarışında birinci olarak büyük alkış aldı.

Bu başarıların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da iki sürücüye tebrik mesajı gönderirken, her zaman yanlarında olduklarını da gösterdi.

Ronaldinho'nun Valladolid'e Attığı Harika Ayak İçi Golü