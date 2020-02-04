Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Torino'da Moreno Longo dönemi
04.02.2020 - 16:09 | | İSTANBUL (AA)

Torino'da Moreno Longo dönemi

Serie A'da ekibi Torino'da teknik direktörlüğe Walter Mazzarri'nin yerine Moreno Longo getirildi.

Torino'da Moreno Longo dönemi

Torino Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan Mazzarri'nin görevden alındığını ve 43 yaşındaki İtalyan teknik direktör Longo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Torino'nun genç takımını çalıştıran Longo, Pro Vercelli ve Frosinone'de de görev yapmıştı.

Serie A'da 22 haftada 27 puan toplayan Torino, 12. sırada yer aldı. Ligde son iki maçını farklı skorlarla kaybeden Torino, Atalanta'ya 7-0, Lecce'ye 4-0 yenilmişti.

    Nevzat Dindar: "Falcao'nun yokluğunda Onyekuru forvet oynayabilir"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkan Can: Peri masalını devam ettireceğiz

    Başkan Can: Peri masalını devam ettireceğiz

    Fenerbahçe'nin Kırklarelispor kadrosu belli oldu! Falette...

    Fenerbahçe'nin Kırklarelispor kadrosu belli oldu! Falette...

    CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    Barcelona'nın yıldız oyuncusu Dembele sezonu kapattı

    Barcelona'nın yıldız oyuncusu Dembele sezonu kapattı

    Sıradaki Haber