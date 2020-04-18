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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Totti: Kedi yüzünden evliliğim bitiyordu!
18.04.2020 - 16:52 | | İSTANBUL (İHA) -

Totti: Kedi yüzünden evliliğim bitiyordu!

Roma'nın efsane futbolcularından Francesco Totti, eşinin evlerine aldıkları kedi yüzünden evliliğini bir dönem sarsıldığını itiraf etti.

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'den 'Kedi' itirafı geldi.

Totti, eşi Ilary Blasi'nin, Donna Paola ismini verdiği kedisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi. Totti, "Eşim tüysüz bir kedi aldı ve ona Donna Paola adını verdi. Geceleri yatağımdan çıkmıyordu. Çok sevecen bir kediydi ama neredeyse eşimle ayrılmamıza neden olacaktı. Eşimle kedi yüzünden günlerce konuşmadım. Ama sonra kediye de aşık oldum" ifadelerini kullandı.

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Totti: Kedi yüzünden evliliğim bitiyordu

 

Totti: Kedi yüzünden evliliğim bitiyordu

 

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