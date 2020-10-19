Trabzon’a bir darbe daha

Medipol Başakşehir maçında yenilen, bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına büyük önem veren Trabzonspor’a bir darbe de Ekuban’dan geldi. Başarılı futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten dün yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli Takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir. Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır” denildi.

Ekuban’ın Gana Milli Takımı’ndaki oda arkadaşı, Beşiktaşlı Mensah idi. Siyah-beyazlı futbolcu, Gana dönüşünde rutin teste girmiş, bunun sonucunda pozitif olduğu ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe ile oynyacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak olan Karadeniz ekibinde böylece Ekuban’ın da oynayamayacak olduğu ortaya çıktı.

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