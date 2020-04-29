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29.04.2020 - 22:35 | | İHA

Trabzonspor 23 Milyon TL kar açıkladı!

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 23 Milyon TL kar açıkladıklarını söyledi. Doğan, 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında 63 Milyon TL zarar açıkladıklarını hatırlatarak, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 arasında ise 23 Milyon TL kar elde ettiklerini belirtti.

Trabzonspor 23 Milyon TL kar açıkladı!


Trabzonspor Finanstan Sorumlu Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 9 aylık mali tabloyu KAP bildirdiklerini belirterek, "1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri mali tablolarına göre 23 milyon TL kar açıkladık. Geçen yılın aynı döneminde 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihlerinde ise 63 milyon TL zararda olduklarını hatırlattı. Her alanda doğru adımlar atarak kulübümüzün ekonomisini dengelemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak dünyayı etkisi alan Covid-19 salgını maalesef ekonomimizde olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu dönemi en az hasarla geçebilmek amacıyla elbette bazı tedbirler alacağız" dedi.
Doğan, Trabzonspor'un sıkıntılı döneme en hazırlıklı giren kulüpler arasında olduğunu vurgulayarak, "Özellikle futbolcu maliyetlerindeki doğru planlama ve altyapıya verdiğimiz önem, krizden en az hasarla çıkmamıza vesile olacaktır" dedi.

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