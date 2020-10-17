Trabzonspor-Başakşehir: 0-2

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir'in gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci ile 54. dakikada Edin Visca kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla 5 puanla 14. sırada kaldı. Başakşehir ise 4 puanla 18 sıraya yükseldi.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

45. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Gaziantepspor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Newton, kalede Erce Kardeşler'in yerine sakatlıktan dönen Uğurcan Çakır'a, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine yeni transfer Vitor Hugo'ya, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvette ise Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Fausse'ni Diabate'ye görev verdi.

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor, cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle Medipol Başakşehir karşısına 4 eksikle çıktı.

Bordo-mavili takımda kart cezalısı Flavio ile Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.

Djaniny ve Hosseini ilk kez

Trabzonspor’un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'un İranlı stoper oyuncusu Majigd Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.

Safa ilk kez 11'de

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, bu sezonun ilk 4 haftasında 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren genç futbolcu Safa Kınalı'ya 11'de görev verdi.

Teknik direktör Eddie Newton, Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken gen oyuncuya orta sahada sahaya sürdü.

Trabzonspor'un satışa çıkarılan locaların 28'i satıldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan az sayıda taraftar maç öncesinde kısa bir tezahürat yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hayatını kaybeden eski milli futbolcularından Nevzat Güzelırmak içen karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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