Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘Her engeli tek tek aştık’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kendisi ve yönetim kurulu arkadaşlarının görev süreleri içinde önemli bir çalışma performansı ortaya koyduklarını söyledi.



Başkan Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında, en derin nehirlerin yavaşça aktığına vurgu yaparak, “Şanlı Trabzonsporumuzu 2,5 yıl önce yönetmeye başladığımızda, derin nehirler gibi, acele etmeden ama sağlam adımlarla aydınlığa doğru seyretmenin mücadelesini verdik. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, camiamızla birlikte önümüze çıkan her engeli tek tek aşmasını bildik” ifadelerini kullandı.

Hem ekonomik hem de sportif anlamda sürdürülebilir bir rotaya girdiklerini belirten Ağaoğlu şöyle devam etti: “2,5 yılda 1,1 milyar lira borç ödedik. Transferlerden 44,3 milyon euro gelir elde ettik. Sponsorluklardan 140 milyon lira gelir sağladık. TS Club başta olmak üzere forma satışlarımızdan ve maç günü gelirlerimizden kasamıza yaklaşık 150 milyon lira girdi. İki yıl önce 164 milyon lira olan Borsa İstanbul’daki piyasa değerimiz, 1,2 milyar lirayı aştı.”





Bordo-mavili takımın patronu, mevcut duruma kolay gelmediklerini vurgularken, “Takım bütçesini küçültmemize rağmen sahada yarışan bir ekip oluşturmak, oyuncu alırken ve satarken kulübümüzün menfaatlerini korumak, borçları yapılandırmak, kurumsal yapıyı işler hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. Çok şükür bugüne kadar hedeflediklerimizin tamamını başardık. Şimdi hepimiz için asıl olan, bundan sonrasını aynı şekilde devam ettirmektir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Kadromuzu güçlendirdik’

Ahmet Ağaoğlu, bir transfer dönemini daha başarıyla geride bıraktıklarının altını çizdi. Bordo-mavili kulübün başkanı, “Takımımızı birbirinden kaliteli, yetenekli ve değerli oyuncularla güçlendirdik. Aile ortamını pekiştirdik. Başta taraftarlarımız olmak üzere gerek ülkemizin gerekse dünyanın heyecanla, hayranlıkla ve gururla izleyeceği bir Trabzonspor oluşturduğumuza inanıyoruz. Yolun sonunda taraftarımızı mutlu edebilmek en büyük dileğimizdir” dedi.

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