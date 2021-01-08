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08.01.2021 - 14:24 |

Trabzonspor, Danny Rose transferini bitirme aşamasına geldi!

Trabzonspor, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Danny Rose ile transfer görüşmelerine başladı.

Trabzonspor, Danny Rose transferini bitirme aşamasına geldi!
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Trabzonspor transferlere devam ediyor. Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'i kadrosuna kattığını açıklayan Trabzonspor'un yeni hedefi Tottenham'ın sol bek oyuncusu Danny Rose...

İngiliz kaynaklar, Bordo Mavililerin Rose transferini bitirmek için oyuncuyla görüşmelere başladığını duyurdu. Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Rose, Trabzonspor'a transfer olmak istiyor...

Danny Rose geçtiğimiz sezon Newcastle United'a kiralık olarak transfer olmuştu. Bu sezon Tottenham'ın A Takımı'nda forma giyemeyen oyuncu B takımda 2 maça çıkabildi.

Danny Rose'un Transfermarkt'taki değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Trabzonspor, Danny Rose transferini bitirme aşamasına geldi

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